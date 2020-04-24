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Korona virüs kadınların maharetini ortaya çıkardı

İHA

Korona virüs (Covid19) kadınların maharetini ortaya çıkardı. Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlanınca, kadınlar da evde ekmek yaparak doğal beslenmeye başladı.

Korona virüs kadınların maharetini ortaya çıkardı

Korona virüs (Covid19) kadınların maharetini ortaya çıkardı. Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlanınca, kadınlar da evde ekmek yaparak doğal beslenmeye başladı.
Malatya’nın Arguvan ilçesi Yeni Mahallede yaşayan 59 yaşında Şazimet Gönül de, sokağa çıkma kısıtlamasından sonra evde kendi ekmeklerini kendi yapan kadınlar arasında yer aldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgınını önleme kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendiren Şazimet Gönül, “Korona virüs salgını, yılar önce uzak kaldığımız geleneklerimizi bize yaşattı. Sacda ve odun ateşinde, yufka, bazlama ve katmer gibi doğal ekmekleri evimde yapıyorum” diyerek, “ Ev hanımları, kendi ihtiyaçlarını karşılasınlar ve doğal ekmek yaparak hem maharetlerini ortaya koysunlar hem de doğal ekmek yesinler. Evde kal ekmeğini kendin yap. Polisimize askerimize yardımcı olalım. Bizde her şey evimize gelsin diye devletimizden bekleyeyelim. Onları yormayalım bu sıkıntılı süreçti. Evde kal sıhhat bul. Devletimize yardımcı olalım evimizde kalıp kendi ekmeğimizi yapalım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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