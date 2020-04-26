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Malatya’da Alparslan Türkeş Bulvarı yeniden asfaltlandı

İHA

Malatya’da Alparslan Türkeş Bulvarı yeniden asfaltlandı

Malatya’da altyapısı yenilenen Alparslan Türkeş Bulvarı, sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği 4 günde yürütüle çalışmalarla yeniden asfaltlandı.
Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 günde de sahada çalışmalarını artıran Büyükşehir Belediyesi, trafik sirkülasyonunun azalmasıyla birlikte yaptığı yol çalışmalarını daha hızlı bir şekilde yapıyor. Altyapısı yenilenen Alparslan Türkeş Bulvarında yol çalışmaları da tamamlandı. Kavşak düzenlemelerinin yapıldığı bulvarda kaldırım, aydınlatma ve peyzaj çalışmaları yapılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 metre genişliğinde açılan 4.7 kilometre uzunluğundaki Sivas bağlantı yolu da Alparslan Türkeş Bulvarı’ndan başlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, asfalt çalışmaları tamamlanan Alparslan Türkeş Bulvarında incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Alparslan Türkeş Bulvarının çok yakın zamanda trafiğe açılacağını söyledi. Alparslan Türkeş Bulvarının genişletilip gerçek anlamda bulvar hüviyetine kavuştuğunu belirten Başkan Gürkan, “Bulvarımızdaki genişletme çalışmaları sonra yolumuz 4 gidiş 4 geliş olarak oluşturuldu. Kavşak düzenlemeleri yapıldı. Perde duvar çalışmaları, kaldırım, aydınlatma çalışmaları yapılacak. Asfalt çalışmaları tamamlandı. Sokağa çıkma yasağı varken yani trafik yoğunluğu yokken bu çalışmaların tamamlanması işlerin daha çabuk bitmesini sağladı. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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