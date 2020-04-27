Süper Lig'de kalan maçlarında 10 puan hedefleyerek düşme korkusu yaşamak istemeyen Yeni Malatyaspor fikstür avantajına güveniyor. Malatya ekibi kalan 8 maçının 4'ünü sahasında oynayacak.

Ligde kalma mücadelesinde kritik 8 müsabakaya çıkacak Yeni Malatayspor, bu maçlardan en az 10 puan hedefliyor. Sarıkırmızılı takım bu periyotta 5 iç saha 3 deplasman maçına çıkacak. Malatya ekibi, sahasında Kasımpaşa, Göztepe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep ile karşılaşacak. Sarıkırmızılılar deplasmanda ise Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor ile kritik 90 dakikalara çıkacak. Ligin ikinci yarısında henüz galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor bu özlemine lig yeniden başlayınca son vermek istiyor. Kalan maçlarında 10 puan hedefleyerek düşme korkusu yaşamak istemeyen sarıkırmızılılar bu süreçte fikstür avantajına güveniyor.

Yeni Malatyaspor ligin yeniden başlamasının ardından Kasımpaşa ve Göztepe ile arka arkaya sahasında karşılaşacak.

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