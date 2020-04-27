Malatya'da, aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

<br>MALATYA, (DHA)MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, yakalama kararı bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ismi açıklanmayan kişinin Akçadağ'da bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında gizlendiği evde yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-04-27 12:09:48<br>
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