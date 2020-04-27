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Melekbaba Gençlik Merkezi, spor kompleksine dönüştürülecek

İHA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Melekbaba Mahallesinde 58 dönümlük alan üzerinde inşaatı devam etmekte olan ve spor kompleksine dönüştürülmesi planalanan Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Melekbaba Gençlik Merkezi, spor kompleksine dönüştürülecek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Melekbaba Mahallesinde 58 dönümlük alan üzerinde inşaatı devam etmekte olan ve spor kompleksine dönüştürülmesi planalanan Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Başkan Gürkan’a yapmış olduğu ziyarette, Büyükşehir Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert ve Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir de eşlik etti. Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir, mahallelerine yapılan gençlik merkeziyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Gençlik Merkezimiz bizim 100 yıllık bir özlemimiz idi. Emeği geçen başta Spor Bakanımız ile Gençlik Spor İl Müdürü ve yetkililere teşekkür ediyorum. Bu bölgede gençler için spor alanları yoktu. Bu bölge için epey uğraştık. Gençlik Merkezinin temeli atıldı. Gençler burada spor yapabilecek. Çim saha, halı saha ve yüzme havuzu gibi gençlerin bizlerden talepleri oluyor. Bu özlemimizi gideren herkese çok teşekkür ediyoruz. Melekbaba mahallemiz ve bölgemiz için hayırlı olsun” dedi.

"Yoğun bir çalışma içerisindeyiz"
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da mahalleye yapılan hizmetle ilgili yaptığı açıklamada, “Buranın temelinin atılması noktasında Gençlik Spor Bakanlığımız ile görüşmeleri yakından takip ettik. Arsanın incelenmesi noktasında da o dönemdeki ve şu anki Valimiz ile birlikte buranın incelenmesi ve temelinin atılması noktasında Gençlik Spor Bakanımız ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Gençlik Merkezi çalışmaları başlatıldı. Dün akşam Gençlik Spor Bakanımız ve Bakan Yardımcımız ile yapmış olduğumuz görüşmede, devam eden inşaatın eksiklikleri ile ilgili Sayın Bakanımız bir inceleme yapmamızı ifade ettiler. Bizlerde bugün buradaki inşaatın yerinde görülüp incelenmesi ve yapılan çalışmaları takip etme noktasında buradaki proje yöneticileri ile temaslarda bulunduk. Yapılan çalışmalar hakkında bizlere bilgiler verdiler” ifadelerini kullandı.
Gençlik Merkezi’nin toplam 58 dönüm arazi üzerinde ilk bina, bu alan içerisinde 2 bin 500 kişilik spor salonu, tam kapasiteli yaklaşık 2 bin 500 seyircili tam olimpik açık çim saha ile kapalı halı sahalar olacağına dikkat çeken Başkan Gürkan, “Spor Kompleksi olma noktasındaki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu konudaki bölgenin ihtiyaç duyacağı spor alanlarının oluşturulması ve spor branşlarının rahatlıkla kendilerini ifade edeceği alanların oluşturulması noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Buranın yolunun yapılması için ilçe belediyesi ile görüşüp, eksik kaldığı takdirde ekiplerimizin takviye etmesi noktasında gerekli talimatları verdik” şeklinde konuştu.
Diğer yandan, Başkan Gürkan Gençlik Merkezi inceleme gezisinin ardından bölgedeki vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek, Ramazanı Şeriflerini tebrik etti.

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