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Karantinanın sonlandığı mahallede, sosyal mesafe kuralı ilke edinildi

DHA

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Arapgir ilçesinin koronavirüs vakası görülmesi üzerine 14 gün karantina uygulanan Eğnir Mahallesi´nde vatandaşlar, normal yaşamlarına döndükten sonra sosyal mesafe kuralını öncelikli ilke edindi. Arapgir ilçesinin 27 hane, 55 nüfuslu kırsal Eğnir Mahallesi'nde, Mart ayı sonunda İstanbul'dan gelen İbrahim Doğan'ın (65), Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle karantinaya alınarak 14 gün giriş ve çıkışlar yasaklandı. 29 Mart'ta karantinaya alınan Eğnir Mahallesi´ndeki karantina uygulaması herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine 12...

Karantinanın sonlandığı mahallede, sosyal mesafe kuralı ilke edinildi

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Arapgir ilçesinin koronavirüs vakası görülmesi üzerine 14 gün karantina uygulanan Eğnir Mahallesi´nde vatandaşlar, normal yaşamlarına döndükten sonra sosyal mesafe kuralını öncelikli ilke edindi.<br>Arapgir ilçesinin 27 hane, 55 nüfuslu kırsal Eğnir Mahallesi'nde, Mart ayı sonunda İstanbul'dan gelen İbrahim Doğan'ın (65), Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle karantinaya alınarak 14 gün giriş ve çıkışlar yasaklandı. 29 Mart'ta karantinaya alınan Eğnir Mahallesi´ndeki karantina uygulaması herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine 12 Nisan'da sonlandırıldı.<br>'CAMDAN DIŞARIYI SEYRETTİK'<br>Karantina uygulamasının sona ermesiyle 14 günlük hasretleri sona eren mahalleli dışarı çıktı. Karantina süresince evlerinden çıkmayan ve camdan seyrettikleri sokaklara 2 hafta aradan sonra çıkabildiklerini anlatan mahalle sakinleri, "Zor zamanları geride bıraktığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.<br>Günlük yaşamlarına yeniden başlayan ve birbirleriyle temas etmeyerek, sosyal mesafe kuralına bağlı kalarak hareket eden mahalli halkı, tarlalarında çalışarak zaman geçiriyor. Maskelerini takmadan dışarı çıkmamaya özen gösteren vatandaşlar, mecbur kalmadıkça ilçe veya kent merkezine gitmeyerek izolasyonlarını da devam ettiriyor.<br>'TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMIYORUZ'<br>İstanbul'da oturan ve ziyaret için geldiği mahallede karantina uygulaması nedeniyle ayrılamadığını anlatan Hıdır Engintepe (63), "Biz İstanbul'da ikamet etmekteyiz, buraya büyüklerimizi getirmiştik. Bir kişide virüs tespit edilince mahalle karantinaya aldı. Biz de karantinaya uyduk ve mahallemizde kaldık. Virüs salgınının devam etmesinden dolayı da burada yaşamaya devam ediyoruz. Herkes maskesini takıyor, birbiriyle temas etmiyor ve aralarında mesafe bırakarak sohbet ediyor. Tedbirleri elden bırakmıyoruz" dedi.<br>Mahallede yaşayanlar, karantina sürecini geride bıraktıklarını belirtirken, vatandaşlara kendileri gibi 14 gün geçirmemeleri için evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-04-28 08:39:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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