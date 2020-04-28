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Kayısılarda görülen çil hastalığına dikkat

İHA

Malatya'da, nem ve sıcaklık değerleri açısında büyük değişiklik gösteren bir mevsim yaşanması nedeniyle kayısı meyvelerinde görülen çil hastalığına (yaprak delen) dikkat edilip, gerektiğinde ilaçlama yapılması istendi.

Kayısılarda görülen çil hastalığına dikkat

Malatya’da, nem ve sıcaklık değerleri açısında büyük değişiklik gösteren bir mevsim yaşanması nedeniyle kayısı meyvelerinde görülen çil hastalığına (yaprak delen) dikkat edilip, gerektiğinde ilaçlama yapılması istendi.
Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, çil hastalığı olarak bilinen kayısı meyvelerinde görülen yaprak delen hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlimiz içinde bulunduğumuz MartNisan ayları nem ve sıcaklık değerleri açısında büyük değişiklik gösterebilmektedir. İklimde yaşanabilecek hızlı değişim meyve bahçelerinde görülen hastalıkları tetiklemektedir. Bundan dolayı kayısı ağaçlarında çil hastalığın oluşmaması için üreticilerimizin meyvenin kürkten sıyrılma dönemini takip etmeleri ve mücadele için geç kalmamaları gerekir. Ancak mevsim yağışlı geçerse üreticilerimiz çil ilacını ikinci kez tekrarlamaları büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.
Macit, “Hastalık kayısı ağaçlarının yaprak, meyve, tomurcuk ve genç dalları üzerinde belirti oluşturur. Yaprak üzerinde oluşan lekeler ilk önce 1 milimetre çapında, yuvarlak, yağ lekesi görünümünde olup zamanla kenarlara kırmızımtırak, orta kısımları koyu kahverengine dönüşebilir. Bu lekeli kısımlar sonradan dökülür ve yaprakta delikler oluşur. Bazen birbirine bitişik lekeler birleşip dökülürler ve çapı 1 cm'yi bulan delikler görülür. Etmen yaprak saplarını da enfekte etmektedir. Fungus sürgünler üzerinde yuvarlak, kahverengi kırmızı renkte lekeler oluşturur. Genç sürgünlerde oluşan lekeler kısa sürede zamk çıkararak küçük kanser yaralarına dönüşürler” dedi.
Kayısı meyvelerinde görülen çil hastalığı konusunda nasıl ilaçlama yapılacağıyla ilgili il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden bilgi alınabileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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