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Başkan Çınar, çalışmaları yerinde inceledi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Yeşilyurt’un modern bir kent kimliğine sahip olması için çalışmalara hız verdik”

İHA

Yeşilyurt'a modern ve çağdaş bir kimlik kazandırmak için ilçe genelindeki çalışmalarını sürdüren Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında bir yandan çalışmalar yaparken, diğer yandan da alt ve üst yapı hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.

Başkan Çınar, çalışmaları yerinde inceledi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Yeşilyurt’un modern bir kent kimliğine sahip olması için çalışmalara hız verdik”

Yeşilyurt’a modern ve çağdaş bir kimlik kazandırmak için ilçe genelindeki çalışmalarını sürdüren Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında bir yandan çalışmalar yaparken, diğer yandan da alt ve üst yapı hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bostanbaşı ve Tecde Mahallelerinin farklı caddelerinde devam eden yol bakım, tamirat ve yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden bilgiler aldı.
“Modern bir kent olma yolunda hızla ilerliyoruz”
Devam eden yol bakım, tamirat ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledikten sonra açıklama yapan Başkan Çınar, Yeşilyurt’un modern bir kent kimliğine sahip olması adına çalışmalarına yoğunluk verdiklerini ifade etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, araç ve yaya trafiğini rahatlatmak için yol açma ve asfaltlama çalışmalarının yanı sıra cadde ve sokaklarda iyileştirme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Tek hedeflerinin Yeşilyurt’ta ki yaşam seviyesini artırmak olduğunu hatırlatan Başkan Çınar, kentlerin gelişiminde yolların önemli olduğunu ifade ederken, yapılan çalışmalar ile trafik yoğunluğunun azaltılması ve Yeşilyurt’un daha modern bir görünüme kavuşturulmasını amaçladıklarını söyledi.
Yeşilyurt’a kazandırılan yeni cadde ve sokakların trafik akışının rahatlatılmasında büyük katkı sağladığını, estetik yönden ilçeye güzel bir görünüm kazandırdığını da ifade eden Başkan Çınar, Yeşilyurt’un yaşam kalitesinin yükseltilerek sağlıklı ve çağdaş bir yapıya kavuşturmak, geleceğin Yeşilyurt’unu oluşturma yolunda önemli adımlar atıldığının kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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