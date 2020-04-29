MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Poyraz: “Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Poyraz: “Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız”

İHA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, "Hak ve hakikati dile getiren Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız" diyerek, Erbaş'a tepki gösterenleri kınadı.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Poyraz: “Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, “Hak ve hakikati dile getiren Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız” diyerek, Erbaş’a tepki gösterenleri kınadı.
MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Cuma günü Hacı Bayram Veli Camii’nde verdiği hutbe sebebiyle bazı kesimlerin eleştirilerine maruz bırakılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi. Poyraz, “Cuma namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbesinin bir bölümünde İslam’da korunması esas olan beş temel meseleyi hatırlatarak, “Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım” çağrısında bulunmuş, eşcinsellik, zina, gayrı meşru hayat ve her türlü fuhşiyatın toplumlarda çeşitli sorunlara yol açtığına değinmiş ve “Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullanarak erdemli bir öğütte bulunmuştur. İslam, tarihin tozlu sayfalarında yer alan kısık sesler değil, aksine evrensel değerleriyle asırları kucaklayan ve her çağa seslenen ve tarihe yön veren bir dindir. Allah’ın hükümlerini bugün insanlara bildirmek ise suç değil, aksine bütün Müslümanların üzerine düşen ilahi bir sorumluluktur. Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Cuma Hutbesi sırasında, tamamıyla İslam ve Kur’an’ı temel alarak ifade ettiği sözler, birtakım odaklarca kamuoyunda farklı bir algı oluşturma çabasıyla, art niyetli olarak farklı bir eksene çekilmeye çalışılmaktadır. Sayın Erbaş’ın, devlet ve millet nezdinde sahip olduğu itibarı sarsmaya ve toplumda fikri karmaşaya yol açmaya yönelik olduğu aşikar söz konusu söylem ve çabalar, yine milletimiz tarafından boşa çıkarılmaktadır. Bilinmelidir ki İslam neyi haram kıldı ise onda kötülük ve insana zarar, helal kıldığı şeylerde ise temizlik ve insana fayda vardır diyen Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız yalnız değildir” ifadelerine yer verdi.
Poyraz, “Bu konuda en yetkili kişi olarak Erbaş’ın, Müslümanlara ve aslında tüm insanlığa yönelik olarak yaptığı açıklamayı destekliyor, karşı duruş sergileyerek, mesnetsiz şekilde toplumda infial oluşturma çabasında olan kişi, kurum ve kuruluşları kınıyoruz. Biz MÜSİAD olarak, Müslümanları erdemli bir mücadeleye çağıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı desteklediğimizi belirtmek istiyoruz. Hiçbir Müslümanın toplumsal ifsada yol açan, nesli çürüten zina, eşcinsellik, gayrimeşru hayat, nikahsız yaşama ve her türlü fuhşiyatı destekleyecek bir konumda olmadıklarını ifade etmek istiyoruz. İslam dini, çağlar öncesinden seslenen tarihe gömülmüş bir ses değil, aksine evrensel değerleriyle çağa seslenen ve tarihe yön veren bir dindir. Allah’ın hükümlerini bugün insanlara bildirmek ise suç değil, aksine bütün Müslümanların üzerine düşen ilahi bir sorumluluktur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çınar'dan esnafa maske
YEREL HABERLER Çınar'dan esnafa maske
(Görüntülü) Suudi Arabistan'dan Malatya'ya getirilen 336 Türk, memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Suudi Arabistan'dan Malatya'ya getirilen ...
Malatya’da 2 PTT Şubesi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Malatya’da 2 PTT Şubesi hizmete açıldı
İmmun plazma ile 3 korona hastası sağlığına kavuştu İmmun plazma korona virüse karşı umut oluyor Malatya, Siirt ve Konya’da hastalar immun plazma ile Koronayı yendi
YEREL HABERLER İmmun plazma ile 3 korona hastası sağlığına ...
Başkan Çınar, çalışmaları yerinde inceledi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Yeşilyurt’un modern bir kent kimliğine sahip olması için çalışmalara hız verdik”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, çalışmaları yerinde inceledi Yeşilyurt ...
Malatya’da uyuşturucu hap ve silahlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya’da uyuşturucu hap ve silahlar ele geçirildi
Suudi Arabistan’dan gelenlerin karantina süresi sona erdi
YEREL HABERLER Suudi Arabistan’dan gelenlerin karantina süresi sona ...
Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Çelikel: "Bize yakışmayacak bir tablo ortaya koyduk"
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Çelikel: "Bize ...
Yeşilyurt Belediyespor'dan lige dönüş açıklaması
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor'dan lige dönüş açıklaması
Suudi Arabistan'dan Malatya'ya getirilen 336 Türk, memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Suudi Arabistan'dan Malatya'ya getirilen 336 Türk, ...
Yeşilyurt’ta 100 bin sebze fidesi dağıtımına başlandı
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta 100 bin sebze fidesi dağıtımına başlandı
Hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonet sürücüsü ...
Annesi, kardeşi ve yengesini tabancayla vurarak yaraladı
YEREL HABERLER Annesi, kardeşi ve yengesini tabancayla vurarak ...
Malatya'da aile içi silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da aile içi silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Kalp krizi geçirdi hava ambulansıyla hastaneye yetiştirildi
YEREL HABERLER Kalp krizi geçirdi hava ambulansıyla hastaneye ...
Rektör Karabulut’tan Kızılay’a bağış
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan Kızılay’a bağış
Malatya iş dünyası için 'Nefes' kredisi başladı
YEREL HABERLER Malatya iş dünyası için 'Nefes' kredisi başladı
Erbaş’ı kınayanlar kınandı İstanbul Sözleşmesi’nin bir an önce devreden çıkarılması istendi
YEREL HABERLER Erbaş’ı kınayanlar kınandı İstanbul Sözleşmesi’nin ...
Malatya’da maske dağıtımı devam ediyor
YEREL HABERLER Malatya’da maske dağıtımı devam ediyor
Malatya’nın taleplere Bakan Karaismailoğlu’na iletildi
YEREL HABERLER Malatya’nın taleplere Bakan Karaismailoğlu’na ...
(Görüntülü) Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, koronavirüsü yendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk ...
Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, koronavirüsü yendi
YEREL HABERLER Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı ...
Akçadağ Vefa Sosyal Destek Grubu’nda Ramazan yoğunluğu
YEREL HABERLER Akçadağ Vefa Sosyal Destek Grubu’nda Ramazan ...
Ramazan geldi kadayıfa ilgi arttı
YEREL HABERLER Ramazan geldi kadayıfa ilgi arttı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X