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Virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi Bakterileri yok ettiği tespit edilen cihazın seri üretimine geçilecek

İHA

Yeni tip korona virüse karşı tüm dünyada aşı çalışmaları sürerken, Malatya'da İnönü Üniversitesi Teknoparkı'nda üretilen bir kabin, yaklaşık 1 dakika içerisinde elbise ve cilt üzerindeki bakteri ve virüsleri yok ediyor.

Virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi Bakterileri yok ettiği tespit edilen cihazın seri üretimine geçilecek

Yeni tip korona virüse karşı tüm dünyada aşı çalışmaları sürerken, Malatya’da İnönü Üniversitesi Teknoparkı’nda üretilen bir kabin, yaklaşık 1 dakika içerisinde elbise ve cilt üzerindeki bakteri ve virüsleri yok ediyor.
Tüm dünyada hızla yayılan korona virüs salgınına karşı tıp dünyası aşı bulmak için büyük bir çaba sarf ederken, virüsün yayılımın azaltılmasına karşı ArGe çalışmaları da sürüyor. İnönü Üniversitesi bünyesinde yer alan Teknopark’ta bir firma, 1,5 ay önce geliştirdiği kabin ile bilindik dezenfeksiyonların aksine 1 dakikada dış yüzeylerdeki virüs ve bakterileri yok ediyor. Korona virüs (Covid19) ile diğer zararlı mikroorganizmaları temizleyebilecek ‘Clean All’ adı verilen kabin, prototip olarak üretildi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında tüm testlerden başarıyla çıkan kabin, özellikle virüs ve bakterilerin yayılımının azaltılması adına kalabalık alanlar ile sağlık kuruluşlarında kullanılabilecek.
Cihazın tanıtımında konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, cihazın laboratuvarlarında yaptıkları testlerde başarılı sonuçlar verdiğini söyledi. Clean All adı verilen kabinin bu süreçte üretilmesinin önemli olduğunu dile getiren Kızılay, “Dünyada büyük bir pandemi var. Bu salgın ülkemizi ve şehrimizi de etkiledi. Hayat normale doğru dönerken acaba güvenli nasıl bir hayatı yeniden sağlarız, bunun arayışında hem ülkeler hem de insanlar. Bu kabin de bu arayışa cevap verebilecek bir sistem” ifadelerine yer verdi.
Kabinin içerisinde 1 dakika kalındığını ve geliştirilen sistem ile bakteri ve virüslerin yok edildiğini belirten Kızılay, “Ozon temel mantığı üzerine insanların üzerlerindeki kıyafetler, cildinde ve saçındaki bakterileri yok ediyor. Eldeki verilerle korona virüse karşı da etkili olduğu kanaatine sahibiz” dedi.
Geliştirilen cihazın insan sağlığı yönünden bir zararı olmadığını dile getiren Rektör Kızılay, “Ozonun güvenlik marjı doğrultusunda kabine girenin üzeri bakterilerden arındırılıyor. Bu oldukça güvenli bir sistem” şeklinde konuştu.
Teknopark’ta yer alan Theta Medıkal ArGe Personeli Tuğçe Kaya da cihaz hakkında bilgi verdi. Kaya, 1,5 ay önce başladıkları çalışmaların sonucunda ürünün prototipini ürettiklerini söyledi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarında gerekli tüm testlerden başarıyla geçen kabinin özellikle virüs ve bakterilerin yayılımın çok olduğu kurum ve kuruluşlarda kullanılabileceğini ifade etti.
Korona virüs karşısında Sağlık Bakanlığının önemli ve gayretli çalışmaları olduğunun altını da çizen Kaya, “Bizim bu ve bunun gibi cihazlara her zaman ihtiyacımız var. Şu an prototip olan cihazımız üzerine yeni tasarımlar halen devam ediyor. Piyasalarda bulunan dezenfeksiyon tünelleri dezenfekte püskürterek çalışmakta, bununda toksit etkilerinin olduğu bilinmektedir. Bu cihazımızda toksit etki ya da insan sağlığına zararlı bir durum asla söz konusu değildir” diye konuştu.
Cihazla ilgili tüm patent ve raporların alındığını ifade eden Kaya, yakın zamanda seri üretime başlanacağını da söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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