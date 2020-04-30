Elazığ depremi Malatya’da da hissedildi

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Elazığ merkezli 4,2 şiddetindeki deprem, komşu şehir Malatya’da da hissedildi.

AFAD kayıtlarına göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesi Yedipınar mevkiinde bugün saat 11.45’te meydana gelen 4,2 şiddetindeki deprem, Malatya’da da hissedildi. İlk belirlemelere göre Malatya’da deprem nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadı.

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