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600 aileye yardım paketi

İHA

Malatya'nın Pütürge ilçesinde ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

600 aileye yardım paketi

Malatya’nın Pütürge ilçesinde ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda kolisi dağıtıldı.
Pütürge Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı dağıtımına başlanıldı. Vakıf görevlileri tarafından belirlenen ailelere yardımları teslim edilirken, çocukları olan ailelere de ayrıca süt de dağıtıldı.
Vatandaşlar yardımlarından dolayı yetkililere teşekkür ederken, vakıf görevlileri gün boyu yardımları ailelere ulaştırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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