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MTB Başkanı Özcan, ‘Nefes’ kredisini tanıttı

İHA

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, korona virüs salgını sonrası TOBB öncülüğünde başlayan 'Nefes' kredisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MTB Başkanı Özcan, ‘Nefes’ kredisini tanıttı

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, korona virüs salgını sonrası TOBB öncülüğünde başlayan ‘Nefes’ kredisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Borsa binasında basın toplantısı düzenleyen MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, KOBİ’lere yönelik açıklanan kredi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
‘Nefes Kredisi’nin korona virüs salgını nedeniyle finansmana erişimde güçlük yaşayan KOBİ’lere can suyu etkisi sağlayacağını ifade eden Başkan Özcan, “TOBB Nefes Kredisi 2020’ projesinin yaklaşık 6,25 milyar TL’lik bir kredi hacmine ulaşmasını bekliyoruz. KOBİ’lere yönelik uygulamaya alınan Nefes Kredisine Kredi Garanti Fonunun (KGF) hazine desteğiyle kefalet sağlıyor” dedi.
‘Nefes Kredisi’nde 2020 yılının da ödeme olmayacağını belirten Özcan, “Covid19 pandemisi küresel manada olumsuz etkilerini göstermektedir. Devletimizin çeşitli alanlarda hayata kazandırdığı yeni düzenlemeler ve ekonomik tedbirlerin yanı sıra TOBB öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi uygulaması bu zorlu süreçte özellikle finansman noktasında sorun yaşayan tüm işletmelerimize can suyu katkısı sağlayacak. Reel sektörün üretime devam edebilmesi ve istihdamın korumasına yönelik uygulamaya alınan Nefes Kredisinden cirosu 25 milyon TL altında olan tüm oda ve borsa üyesi işletmeler yararlanabilecekler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol gereğince 3 Milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50 bin TL, 3 Milyon TL ile 25 Milyon TL arasında cirosu olan işletmeler ise azami 100 bin TL kredi kullanabilecekler. 2020 yılında anapara ve faiz ödemesi olmayacak olan kredi 2021 yılından itibaren 12 eşit taksitle geri ödenecek. Yıllık faiz oranı yüzde 7,50 olarak gerçekleşecek. Cirosu 25 milyon TL’nin altında olan işletmelerimiz borsamızdan faaliyet belgesi alarak, koşulsuz şartsız, ilgili bankanın şubelerine giderek krediye başvurabilecek.” diye konuştu.
Salgın sonrası dünyayı yeni bir ekonomik düzeninin beklediğini belirten Özcan, şunları söyledi:
“Tarihin önemli dönüm noktalarından birini geride bıraktığımızda hiç kuşkusuz birçok alışkanlıklarımız köklü bir değişime uğrayacak ve hiçbir zaman artık eskisi gibi olmayacak. Hayatın tam merkezinde oluşacak bu değişim ve dönüşümlere şimdiden hazır olmamız gerekiyor. Bunu ancak üretim bandımızı ve istihdamımızı koruyarak, teknoloji odaklı yatırımlarımızı daha da güçlendirerek sağlayabiliriz. İnsanlık tarihi açısından kritik bir viraj olarak değerlendirilen bu süreçte, reel sektörümüze sağlanan destekler ileri ki dönemlerde pozitif yararlarını mutlaka gösterecektir. Bu bağlamda devletimizin ekonomi kurmaylarına, zor günlerde elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman imtina etmeyen, iş dünyamızın sorunlarının çözümü noktasında büyük bir özveriyle çalışan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Malatya Merkez Şube Müdürü Nihat Barut’a, İnönü Şube Müdürü Tufan Sevimli ile nefes kredisiyle KOBİ’lerimize can suyu taşıyan KKGF yetkililerine teşekkür ediyorum”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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