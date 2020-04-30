Malatya’da Çavuşoğlu Millet Kıraathanesi yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Malatya’da Çavuşoğlu Millet Kıraathanesi yapılıyor

İHA

Malatya’da Çavuşoğlu Millet Kıraathanesi yapılıyor

Malatya’nın Çavuşoğlu Mahallesinde Millet Kıraathanesi yapılıyor.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ile birlikte, Çavuşoğlu Mahallesinde yapımı devam eden iki katlı Millet Kıraathanesinde incelemelerde bulundu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Millet Kıraathanesi düzenleme çalışmalarını inceledikten sonra yaptığı açıklamada, Çavuşoğlu Mahallesine modern, nezih ve kaliteli alanlara sahip Millet Kıraathanesi kazandıracaklarını ifade etti. Başkan Çınar, çocuklar, gençler ve yetişkinlerin Millet Kıraathaneleri ve Bilgi Evleri sayesinde kitaba daha kolay ulaştığını söyledi.
Yeşilyurt’ta ki Millet Kıraathanesi sayısını artırdıklarını hatırlatan Çınar, “Toplumsal kalkınmanın ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın temelinde çok okumak ve araştırmak vardır. Cumhurbaşkanımızın geçen yıl ki seçim vaatlerinden olan Millet Kıraathanesi projesini Malatya’da ilk kez vatandaşlarla buluşturan yerel yönetim olarak, raflarındaki eşsiz eserleriyle, sessiz ve sakin ortamıyla, okuma alanları ve hizmetleriyle açıldığı her mahalleye ayrı bir güzellik katan Millet Kıraathanelerimize gösterilen yoğun teveccühten sonra bizlerde uygun olan her noktaya bu projemizi kazandırıyoruz. Çavuşoğlu mahallemizde yaptığımız toplantılarda mahalle muhtarımız ve halkımızın talepleri neticesinde bu güzel bölgemizin sosyal, kültürel ve eğitim hayatına katkı sağlaması adına Millet Kıraathanesi projemize hız verdik. Mahallemizde yaptığımız incelemelerin ardından burada bulunan iki katlı binayı kiraladık. Yapım işleri tüm hızıyla devam eden Millet Kıraathanemizi Ramazan Bayramı sonrasında halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Her alanda gelişen Yeşilyurt’umuzun sosyal ve kültürel değişimine yakışan bir projeyi daha hizmete sunacak olmanın şimdiden heyecanı yaşıyoruz. Burayı ziyaret edecek olan hemşerilerimiz rahat ve sakin bir ortamda kitaplarını okuyup, fikir sohbetlerini yapacak ve bilgi alışverişinde bulunacaklar. Personellerimiz tarafından gelen ziyaretçilere ücretsiz çay ve kek ikramı yapılacaktır. İlçemizin her mahallesi, her noktası bizim için ayrı bir değer ve anlam taşımaktadır. Yatırımlarımızla bu değerleri, gelecek kuşaklara taşımaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.
Açtıkları Millet Kıraathaneleri, Bilgi Evleri, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezleriyle 7’den 70’e tüm vatandaşların kitaba ve bilgiye ulaşımını kolaylaştırdıklarına parmak basan Çınar, “Hemşehrilerimizin de bu tür hizmet mekânlarına gösterdiği yoğun ilgi ve okuma alanlarında ki doluluk oranlarının yüksek olması yeni yatırımlar için bizi teşvik ediyor. Şu anda dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlarımıza evlerinde bulunurken, bizlerde daha güzel günlerin bizleri beklediği gerçeğinden yol çıkarak onlara yeni ve güzel hizmet alanları kazandırmak adına çok yoğun çalışıyoruz” diye konuştu.
AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya’da eğitim hizmetlerine verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Darende’de zirai don ve monilya hastalığı kayısılarda sorun
YEREL HABERLER Darende’de zirai don ve monilya hastalığı kayısılarda ...
MTB Başkanı Özcan, ‘Nefes’ kredisini tanıttı
YEREL HABERLER MTB Başkanı Özcan, ‘Nefes’ kredisini tanıttı
Hekimhan’da Ramazan yardımı
YEREL HABERLER Hekimhan’da Ramazan yardımı
Milletvekili Fendoğlu’ndan jandarmaya teşekkür
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu’ndan jandarmaya teşekkür
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan inceleme yaptı Gülümser Caddesi asfaltlandı
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan inceleme ...
Malatya’nın ilçelerine maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Malatya’nın ilçelerine maske dağıtıldı
Kaçak kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak kenevir ele geçirildi
(Görüntülü) Malatya'da devrilen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da devrilen hafif ticari araç ...
Gürkan’dan 1 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Gürkan’dan 1 Mayıs mesajı
600 aileye yardım paketi
YEREL HABERLER 600 aileye yardım paketi
Hastanelerde görev yapacakların atama kurası sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER Hastanelerde görev yapacakların atama kurası ...
Elazığ depremi Malatya’da da hissedildi
YEREL HABERLER Elazığ depremi Malatya’da da hissedildi
Öğrencilerden sağlık çalışanlarına destek mesajı
YEREL HABERLER Öğrencilerden sağlık çalışanlarına destek mesajı
Bölgede en fazla araç Malatya’da
YEREL HABERLER Bölgede en fazla araç Malatya’da
(Görüntülü) Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta Herkes evde kalsın
YEREL HABERLER (Görüntülü) Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk ...
Maske üreten tekstil firmalarına teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Maske üreten tekstil firmalarına teşekkür belgesi
MTÜ Ziraat Fakültesinden Kayısıda Çiçek Monilyası Raporu
YEREL HABERLER MTÜ Ziraat Fakültesinden Kayısıda Çiçek Monilyası ...
(Görüntülü)Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta: Herkes evde kalsın
YEREL HABERLER (Görüntülü)Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk ...
Yeni Malatyaspor'da toplanma tarihi belli oldu
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da toplanma tarihi belli oldu
Yeşilyurt Belediyespor'un tecrübeli oyuncusu süreci yorumladı Yunus Emre Eserdi: "Futbolcular için kolay olmayacak"
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor'un tecrübeli oyuncusu süreci ...
Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta: Herkes evde kalsın
YEREL HABERLER Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı ...
Büyükşehir Belediyesi, iftar yemeğini evlere ulaştırıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, iftar yemeğini evlere ...
(Görüntülü) Malatya'da virüs ve bakterileri temizleyen kabin üretildi  
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da virüs ve bakterileri ...
Malatya'da virüs ve bakterileri temizleyen kabin üretildi  
YEREL HABERLER Malatya'da virüs ve bakterileri temizleyen kabin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X