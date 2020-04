İmmun plazma ile koronayı yenen hasta konuştu Abidin Aybar: "Evde kalın hayatta kalın"

Türkiye'de ilk kez uygulanan immun plazma tedavisi ile korona virüsü yenen 56 yaşındaki Abidin Aybar, yaşadığı süreci anlattı.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede pandemi haline gelen korona virüs (Covid19) salgınına karşı Türkiye'de ilk kez Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 5 Nisan'da uygulanan immun plazma tedavisi ile sağlığına kavuşan 56 yaşındaki Abidin Aybar, yaşadığı süreci basın mensuplarına anlattı.

Ağır geçen yoğun bakım tedavisinin ardından immun plazma ile korona virüsü yenerek 27 Nisan'da normal servise çıkarılan Abidin Aybar, şu an durumunun iyi olduğunu söyleyerek tedavisinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Aybar, "Bundan sonraki süreci de kısa sürede atlatabiliriz" dedi.

Öğretmen olduğunu ve bu süreçte arkadaşlarından ve öğrencilerinden uzak kaldığı içinde üzgün olduğunu dile getiren Aybar, "Allah'tan tatildi de çok bulaşmadı" ifadelerine yer verdi. Tüm vatandaşlara çağrıda bulunan Aybar, zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasını isteyerek, "Evde kalsınlar hayatta kalsınlar. Sosyal mesafeyi korusunlar. Hayat her şeyden daha önemli" dedi.

Abidin Aybar'ın yaklaşık 1 aylık tedavisini sürdüren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Talat Kılıç, son yapılan testin negatif çıkması ile hastanın servise alındığını söyledi. Hastanın yaklaşık 1 ay önce kendilerine geldiğini ve yapılan ilk testte sonucun negatif çıktığını anımsatan Kılıç, "Sonraki süreçte yoğun bakım süreci başladı. Solunum cihazına bağlanan hastamıza bu dönemde immun plazma tedavisi uygulandı. Dünya Sağlık Örgütününde de umut vaat eden tedavi yöntemleri arasında yer aldığı tedavi ile hastamız zahmetli bir yoğun bakım sürecini geride bıraktı. Şu an durumu iyi şikayetleri belirgin anlamda düzeldi" ifadelerine yer verdi.

Doç. Dr. Kılıç, korona virüsü yenen her hastanın plazma bağışı yapabileceğini de belirterek bu konuda herkesin gönül rahatlığı ile bağışta bulunabileceğini dile getirdi.

Enfeksiyon hastalıkları bölümünden Prof. Dr. Mehmet Özden de özellikle sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kurallarına herkesin uyması gerektiğini dile getirerek, "Evden çıkılması zorunlu ise mutlaka maske takılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

