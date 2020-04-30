İlçede akaryakıt istasyonu bulunmuyor Arguvan Belediyesi Akaryakıt İstasyonu yaptırıyor

Malatya’nın Arguvan ilçesinde akaryakıt istasyonu eksikliğini gidermek için Arguvan Belediyesi Akaryakıt İstasyonu yaptırıyor.

Arguvan Belediyesi tarafından yaptırılan ve inşaatı devam eden Akaryakıt İstasyonu inşaatında inceleme yapan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, ilçe merkezindeki eksikleri bir bir giderdiklerini söyledi.

Kızıldaş, “Bir yandan Korona virüs (Covid19) ile mücadeleye devam ederken, bir yandan da hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Arguvan Belediyesi olarak projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. İlçede önemli bir eksik olan ve uzunca bir süre üzerinde çalıştığımız Akaryakıt İstasyonunu yapım aşamasına geçtiğimizi belirterek müjde vermek isterim. Hem istihdam sağlayıp hem de önemli bir eksiği gidermiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu mutluluğumuzu buradan paylaşmak isterim. Kısa bir sürede yapımını tamamlayıp değerli Arguvanlılara hizmet etmesini sağlamayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Kızıldaş, “ Siz evde kalmaya devam edin, fiziki mesafeyi koruyarak sağlığınızı koruyun. Bizler sizler için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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