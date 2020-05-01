Yeşilyurt Belediyespor'a 'amatöre destek' plaketi verildi

Astrolog Şebnem Ekşib açıkladı! Normal hayat diye bir şey yok

"Beni cesur ve güçlü yetiştirdin"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 3.Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor'a amatöre desteklerinden dolayı 1.Amatör Küme Büyükler Ligi takımlarından Girmanaspor Kulübü tarafından plaket verildi.

Plaket, Girmanaspor yöneticisi Ramazan Koçak tarafından Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz'a verildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Malatya 1.Amatör Takımı Hekimhan Belediyesi Girmanaspor kulübümüzü ziyaret ederek amatöre desteğimizden dolayı kulüp başkanımız Tahsin Yılmaz'a plaket verdiler. Ziyareti gerçekleştiren Kulüp Yöneticisi Ramazan Koçak'a Spor Bilimleri Dekanı Cemal Gündoğdu'ya Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyesi Nebi Yiğit ve Girmanaspor yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.