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Turgut Özal Tıp Merkezi pandemi servisi ile umut oluyor Korona virüse karşı yoğun mesai harcıyorlar

İHA

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde korona virüs hastaları, kendilerine ayrılan servis ve yoğun bakım ünitelerinde tamamen izole bir şekilde tedavi ediliyor. Testi negatif ve pozitif çıkan vakaların birbirlerinden ayrı servislerde yatırıldığı hastanede, Sağlık Bakanlığının belirlediği tedavi yöntemleri ile hastalar tedavi ediliyor.

Turgut Özal Tıp Merkezi pandemi servisi ile umut oluyor Korona virüse karşı yoğun mesai harcıyorlar

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde korona virüs hastaları, kendilerine ayrılan servis ve yoğun bakım ünitelerinde tamamen izole bir şekilde tedavi ediliyor. Testi negatif ve pozitif çıkan vakaların birbirlerinden ayrı servislerde yatırıldığı hastanede, Sağlık Bakanlığının belirlediği tedavi yöntemleri ile hastalar tedavi ediliyor.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs (Covid19) her geçen gün hızla yayılırken, hastalığa karşı bilim dünyası da aşı bulmak için yoğun çaba sarf ediyor. Malatya’da da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezinde pandemi servisleri oluşturuldu. Covid19 hastalarının diğer hastalardan tamamen izole olduğu serviste birçok hasta sağlığına kavuştu. Türkiye’de ilk kez immun plazma tedavisi ile korona hastasının sağlığına kavuşturulduğu serviste doktor ve hemşireler yoğun bir mesai ile çalışıyor.
Turgut Özal Tıp Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Mehmet Özden ile Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Talat Kılıç’ın görev yaptığı pandemi servisinde tedavide başarı oranı ise oldukça yüksek.
Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Özden, hastanede korona virüs hastalarına yönelik işleyen prosedürü anlattı. Hastaneye gelen olası korona virüs şüphelilerini en baştan itibaren diğer hastalardan izole tuttuklarını belirten Özden, “Korona virüs şüphelisi hastaları tekli odalarda izole şekilde yatırıyoruz. Ekibimizle birlikte takip ve tedavilerini yapıyoruz. Hastalar gereksinimlerine göre bazen burada, bazen yoğun bakımda takip ve tedavilerini yapıyoruz. Sağlık Bakanlığının önerdiği rehbere uyarak, gerekli tedaviler yapılıyor” dedi.
Şu an pandemi servisinde tedavi gören hastaların durumlarının genen olarak iyi olduğunu belirten Özden, “Gelen hastaların girişte önce ateşleri ölçülüyor ve sorgulamaları yapılıyor. Ateşi olanlar, şüpheli teması bulunanlar ya da korona virüs şüphesi olanları ayrı bir polikliniğe yönlendiriyor. Diğer hastalardan tamamen ayrı tutuluyor. Burada örnek alıyoruz, eğer yatırılması gerekiyorsa yatırıyoruz, yoksa eve gönderiyoruz. Aynı şey acil servis için de geçeri, oraya gelen tüm hastalar ön taramadan geçiriliyor. Yine korona virüs şüphesi olanları ayrı bir odaya izole ediyoruz, örnekler alınıyor ve ona göre yönlendiriliyor” ifadelerine yer verdi.
Korona virüs hastaları için 34 servisin hazır hale getirildiğini ifade eden Özden, “Testi pozitif çıkanları tamamen ayrı bir kliniğe alıyoruz. Testi negatif çıkan ama hastanın tomografi yada klinik bulguları şüpheli olan hastaları burada ve bir iki servis daha var orada takip ediyoruz" dedi.
Prof. Dr. Özden, Covid19 hastalarının esas bulgularının ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi bulgular olduğunu ifade ederek, "Ancak farklı bulgular zaman zaman karşımıza çıkabiliyor. Tat ve koku alamama, çok yaygın kas ağrıları, hiç bir semptom olmadan sadece kas ağrılarıyla gelen hastalar var. Şüpheli teması bulunan, hiçbir semptomu ve şikayeti olmayan, korona virüs testi pozitif çıkan hastalarda zaman zaman olabiliyor. Bütün hastalarda mutlaka ateş ve öksürük olacak diye bir şey yok. Hastalar farklı bulgularla karşımıza çıkabiliyor” şeklinde konuştu.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Talat Kılıç da Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde tedavilerin yapıldığını belirtti. Şüpheli vakaların ayrı, testi pozitif çıkan vakaların ayrı servislerde tedavi altına alındığını belirten Kılıç, hastaları yakından takip ettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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