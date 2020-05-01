Malatya’da 2 mezrada karantina kaldırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Malatya’da 2 mezrada karantina kaldırıldı

İHA

Malatya'da 2 mezrada, yeni korona virüs (Covid19) hastalığı konusunda yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle karantina kaldırıldı

Malatya’da 2 mezrada karantina kaldırıldı

Malatya’da 2 mezrada, yeni korona virüs (Covid19) hastalığı konusunda yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle karantina kaldırıldı
Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Pütürge İlçesi Poskıran Mahallesi Hacı Zerey Mezrası ve Pazarcık Mahallesi Gürsülan Mezrasında korona virüs salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 17 Nisan 2020 tarihinde alınan karantina kararının, yapılan sağlık taraması neticesinde mahallede yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 1 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma’dan kara yolunda sıkı denetim
YEREL HABERLER Jandarma’dan kara yolunda sıkı denetim
Turgut Özal Tıp Merkezi pandemi servisi ile umut oluyor Korona virüse karşı yoğun mesai harcıyorlar
YEREL HABERLER Turgut Özal Tıp Merkezi pandemi servisi ile umut ...
Meyvelerde kabuklu bit uyarısı
YEREL HABERLER Meyvelerde kabuklu bit uyarısı
(Görüntülü) Malatya'da sokaklar dronla denetleniyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Malatya'da sokaklar dronla denetleniyor
Hekimhan’a yerli kırmızı mercimek ekimi yapıldı Bitkisel üretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla deneme üretimleri sürüyor
YEREL HABERLER Hekimhan’a yerli kırmızı mercimek ekimi ...
Malatya'da sokaklar dronla denetleniyor
YEREL HABERLER Malatya'da sokaklar dronla denetleniyor
‘Arguvan Doğal’ markası yakında sofralarda olacak
YEREL HABERLER ‘Arguvan Doğal’ markası yakında sofralarda olacak
Yeni Malatyaspor kaptanı takımına güveniyor Yıldırım: "Bu takım buralara kolay gelmedi"
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor kaptanı takımına güveniyor Yıldırım: ...
Yeşilyurt Belediyespor'a 'amatöre destek' plaketi verildi
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor'a 'amatöre destek' plaketi ...
Bahçeşehir Kolejinden sağlıkçılara siperlik desteği
YEREL HABERLER Bahçeşehir Kolejinden sağlıkçılara siperlik desteği
Malatya'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
YEREL HABERLER Malatya'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Malatya'da "Güven Huzur Uygulaması"
YEREL HABERLER Malatya'da "Güven Huzur Uygulaması"
Malatya'da jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Malatya'da jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu
Malatya'da bir mahallede daha karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Malatya'da bir mahallede daha karantina kaldırıldı
Malatya'da 1 mahalledeki karantina sona erdi
YEREL HABERLER Malatya'da 1 mahalledeki karantina sona erdi
Bakan Kurum: "Malatya'daki konutlar 2020 sonunda teslim edilecek"
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "Malatya'daki konutlar 2020 sonunda ...
Malatya'da silahlı saldırı ve yağma olaylarına 5 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı saldırı ve yağma olaylarına 5 ...
Gürkan iftar yemeği dağıttı
YEREL HABERLER Gürkan iftar yemeği dağıttı
İlçede akaryakıt istasyonu bulunmuyor Arguvan Belediyesi Akaryakıt İstasyonu yaptırıyor
YEREL HABERLER İlçede akaryakıt istasyonu bulunmuyor Arguvan ...
İmmun plazma ile koronayı yenen hasta konuştu Abidin Aybar: "Evde kalın hayatta kalın"
YEREL HABERLER İmmun plazma ile koronayı yenen hasta konuştu Abidin ...
AK Parti Arguvan’da maske dağıttı
YEREL HABERLER AK Parti Arguvan’da maske dağıttı
Hukukçulardan Ankara Barosu’na suç duyurusu
YEREL HABERLER Hukukçulardan Ankara Barosu’na suç duyurusu
Malatya’da Çavuşoğlu Millet Kıraathanesi yapılıyor
YEREL HABERLER Malatya’da Çavuşoğlu Millet Kıraathanesi yapılıyor
Darende’de zirai don ve monilya hastalığı kayısılarda sorun
YEREL HABERLER Darende’de zirai don ve monilya hastalığı kayısılarda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X