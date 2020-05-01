Malatya'da, 2 mezrada karantina sona erdi

<br>MALATYA, (DHA) MALATYA'nın Pütürge ilçesine bağlı Poskıran Mahallesi'nin Hacı Zerey mezrası ile Pazarcık Mahallesi Gürsülan mezrasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.<br>Pütürge'ye bağlı Poskıran Mahallesi'nin Hacı Zerey mezrası ve Pazarcık Mahallesi'nin Gürsülan mezrası, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 17 Nisan günü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu 2 mezrada karantina, bugün sona erdi.<br>Malatya Valiliği'nce açıklama yapılarak, gözlem süresi sonunda mahallede gerçekleştirilen sağlık taramasında şüpheli vakaya rastlanılmadığı ve 1 Mayıs itibarıyla karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verildiği duyuruldu.<br>Öte yandan kentte hala 2 mahallede karantina uygulaması devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-01 15:41:01<br>
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