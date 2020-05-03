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Bülent Tüfenkci: "Malatyaspor'u Süper Lig'de tutmak istiyoruz"

İHA

Yeni Malatyaspor'un mevcut durumunu değerlendiren Ak Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Malatyaspor'u Süper Lig'de tutmak istiyoruz. Bu kente süper lig yakışır. Bütün hemşehrilerimizin bu takıma sahip çıkması lazım. Şu an 20 milyona ihtiyaç var. Kredi temini noktasında ciddi gayretlerimiz var" dedi.

Bülent Tüfenkci: "Malatyaspor'u Süper Lig'de tutmak istiyoruz"

Yeni Malatyaspor'un mevcut durumunu değerlendiren Ak Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Malatyaspor’u Süper Lig'de tutmak istiyoruz. Bu kente süper lig yakışır. Bütün hemşehrilerimizin bu takıma sahip çıkması lazım. Şu an 20 milyona ihtiyaç var. Kredi temini noktasında ciddi gayretlerimiz var" dedi.
Ak Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Yeni Malatyaspor’un son durumu ve ekonomik tablosuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ligin ikinci yarısındaki kötü sonuçların ekonomik tabloda büyük etken olduğunu belirten Tüfenkci, "Yeni Malatyaspor’un bu durumlarda olmasının en büyük nedeni ikinci yarıda sadece 1 puan almış olması. Bu tablonun getirmiş olduğu bir moral bozukluğu var. Bu durum ekonomik olarak kayıp yaşanmasına neden oldu. Adil Başkan ekonomik olarak kulübü dengede götürüyordu fakat şu anda sıkıntılı bir süreç yaşıyorlar. Geçenlerde bir toplantı yaptık, acil olarak 5 milyon bularak aktardık. Fakat şu an 20 Milyona ihtiyaç var. Kredi temin noktasında ciddi gayretlerimiz var. İnşallah gerekli teminatları bulduğumuzda en azından bu virüs sürecinde Malatya olarak en az maddi kaybı yaşayarak çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Yeni Malatyaspor'u ligde tutmak istiyoruz"
Tüfenkci, takımı ligde tutmak istediklerini de kaydederek, şunları söyledi:
"Malatyaspor’u Süper Lig'de tutmak istiyoruz. Bu kente Süper Lig yakışır. Bütün hemşerilerimizin bu takıma sahip çıkması lazım. Bir ilin takımı Süper Lig'de ise o hafta gündem oluyor. Şehrin vizyonu açısından süper Lig'de kalması çok önemli. Ben şahsen ligde kalacağımıza inanıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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