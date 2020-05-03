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Eski Bakan Tüfenkci'den plazma tedavisi değerlendirmesi

İHA

Ak Parti Malatya Milletvekili MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, koronavirüs sürecinde iyi bir sınav verildiğini kaydederek, muhalefetin mevcut tabloyu sindiremediğini söyledi.

Eski Bakan Tüfenkci'den plazma tedavisi değerlendirmesi

Ak Parti Malatya Milletvekili MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, koronavirüs sürecinde iyi bir sınav verildiğini kaydederek, muhalefetin mevcut tabloyu sindiremediğini söyledi.
Türkiye'nin başarılı bir salgın süreci yaşadığını belirten Tüfenkci, "Bu süreç bütün milletin gözü önünde ceyeran ediyor. Bu virüsün Türkiye’ye gelmesi insanlarımıza ulaş noktasında geç kalması için ciddi bir sınav verildi ve başarılı olundu. Bunun için başta Sağlık Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Sürecin bu şekilde olması özellikle Türkiye’nin tedavideki genel başarılarının nedenlerinden bir tanesi. Çünkü dünyada uygulanan süreçleri dikkate alan ve kendi protokolünü ortaya çıkaran ülke konumuna geldik. Özellikle sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağı tedbirleri ülkemizdeki vaka sayısının beklenenden az olmasına vesile oldu. Artı, Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık personelimizin başarısı bu noktada ölüm sayısının Avrupa’ya oranla az olmasını sağladı. Geldiğimiz nokta itibari ile iyleşen hasta sayımız vaka sayısının iki katına çıktı. Amacımız bu vaka sayısını tek haneli rakamlara indirmek. Malatya bu süreç içerisinde Plazma Tedavisi ile Türkiye’de adından söz ettirdi. Özellikle Malatya İnönü Üniversitesi Teknokent'te dünyaya örnek olacak şekilde sterilasyonu sağlayan kabinler geliştirildi. Bu çok önemli, en az plazma tedavisi kadar önemli. Çünkü elbise üzerindeki virüsü 1 dakikada yok edebilir. Bununla Malatya olarak gurur duyuyoruz. Maske üretimi noktasında Malatya Büyükşehir Belediyemizin organizatörlüğünde Türkiye’de ses getirecek şekilde, gerek kendisine yeten maskeyi gerekse çevre illere yetecek şekilde maske üretimine ağırlık vermesi, Malatya’nın başarılarından bir tanesi. Sağlıkta bu kadar başarılar sağlamışken özellikle muhalefet ve bir takım medya Türkiye’deki vaka sayısı 'niye az' ı sorgulamaya çalışıyorlar. Bunun başarısı ile gurur duyacaklarına adeta vaka sayısının sınırlı olmasına, ölüm oranlarının yüksek olmamasına ağlar vaziyette olduklarını görüyoruz. Bu duruşu kınıyoruz. Özellikle sağlığın siyasete alet edilmemesi gerekir. 83 milyonun COVİD19 salgınına karşı birlikte hareket etmesi gerekir. Bu noktada CHP'nin tutumunu yargılıyoruz. Türkiye’nin sağlıkta yakalamış olduğu başarıyı nasıl karalarız bunun gayreti içerisindeler. Sağduyulu vatandaşlarımızın bu konuda gerekli tavrı göstereceklerine inanıyorum" dedi.
Malatya'daki yatırımlarla ilgili de konuşan Tüfenkci, şunları söyledi:
"Yatırım konusunda Malatya’nın en büyük kazancı 6. Bölge teşviklerinden faydalanmasıyla birlikte özellikle Organize Sanayi'deki yatırımlar hızlı bir şekilde artmaya başladı. 1. Organize Sanayi'nin genişletilmesi yıllarca Malatya’nın gündemindeydi bununla hazineye ait yer de organizeye devredilmiştir. Ancak bunların alt yapısının yapılması teşvik olmadığı için yeni yatırımların gelmemesi atıl vaziyette duruyordu. Arıtma ile ilgili ihale haziran veya ağustosta yapılacak. Kamulaştırma ile ilgili para problemi vardı. 40 Milyon hesaba yattı, geri kalan 13 milyon da mayısın ilk haftasında yatacak. Bu noktada organizedeki eksikliği tamamlayarak hızlı bir şekilde yatırım alabilir duruma geldik."
"Vagon Fabrikası depremden zarar gördü"
Tüfenkci, Vagon Fabrikası'nın depremden zarar gördüğünü belirterek, "Vagon Fabrikası Kızılay’a devredildi. Orada mobil üretim fabrikası kurulacak. Kızılay tekstil yatırımlarını da Malatya’ya taşıyacak, onunda takipçisiyiz. Fakat maalesef Vagon Fabrikası depremde zarar gördü. Kızılay binanın güçlendirilmesi çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacak" ifadelerini kullandı.
"10 Milyon TL daha ödedik"
Kuzey Çevreyolu'nun yapımı için müteahhit firmaya 10 Milyon TL daha ödendiğini ifade eden Tüfenkci sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kuzey çevre yolu Malatya’nın sorunlarından bir tanesi. Bununla ilgili telekonferans yöntemi ile yeni atanan bakanımızla görüştük. Sözünü verdi ve dün itibari ile mütahitin alacağı 12 Milyonun 10 Milyonu hesaba yatırıldı ve çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi."
"Onkoloji hastanesi bayramdan sonra açacağız"
Diğer yatırımlarla ilgili de bilgi veren Tüfenkci, "Sağlık noktasında Malatya iyi bir noktada. Battalgazi Devlet Hastanesi'nin inşaatı devam ediyor. Onkoloji hastanesi bitti. COVİD 19 neden ile açılış yapılamıyor, gerekirse bayramdan sonra açılışı yapılır. Lisanslı depolar bitmek üzere. Borsanın başlatmış olduğu çalışmayla inşallah bu sene içerisinde bitireceğiz. Malatya Stadını bitirdik. Yolları ile beraber 18 milyon lira yol için ihale bedeli oluştu. Şire Pazarı'nın taşınmasını yakından takip ediyoruz. Malatya’ nın sosyal dokusunun yeni bir vizyona kavuşacağını arzuluyoruz. Küçük sanayilerin şehir dışına taşınma projesini gerçekleştireceğiz. Bu projeler için belli zamanlar gerekiyor. Önemli olan bunların hayata geçirilmesi" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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