Malatya’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı.
Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı iller arasında yer alan Malatya’da kısıtlamaya büyük oranda uyuldu. Kısıtlamaya uymayanlar ise tek tek tespit edilerek cezai işlem uygulandı.
Malatya Çevreyolu'nda polis kontrol noktasında sürücülerden seyahat izin belgesi istenirken, belgesi bulunmayan sürücülere ceza kesildi.
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