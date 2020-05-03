Pütürge’deki deprem korkuttu

"Bu işler hep kader..."

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Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem korkuturken, depremde zarar bulunmuyor.

AFAD verilerine göre, Pütürge ilçesinde saat 13.19’da 3,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Pütürge ilçesinde meydana gelen depremde zarar bulunmuyor. Bu arada Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Elazığ’ın Sivrice ilçesinde ise saat 16,25’de 4 şiddetinde, saat 16,28’de ise deprem meydana geldi.

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