Malatya’da bir mezra karantina altına alındı

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Yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında Malatya’nın Kuluncak İlçesi Temüklü Mahallesi Başpınar Mezrası karantina altına alındı.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Kuluncak İlçesi Temüklü Mahallesi Başpınar Mezrasında Covid19 vakası tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır” denildi.

Başpınar Mezrasına Covid19 önlemleri kapsamında 14 gün giriş ve çıkış yasaklandı.

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