Malatya'da 1 mezra karantinaya alındı 

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<br>MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Kuluncak ilçesi Temüklü Mahallesi'nin Başpınar mezrası koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>İlçenin Temüklü Mahallesi'nin Başpınar mezrası, bir kişinin yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Jandarma mezranın giriş ve çıkışında önlem alındı.<br>Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kuluncak ilçesi Temüklü Mahallesi Başpınar mezrasında Covid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 04 Mayıs 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-04 12:40:35<br>

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