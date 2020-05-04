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Malatya Büyükşehir Belediyesine 600 bin maske

İHA

Yeni tip korona virüs önlemleri için Malatya Büyükşehir Belediyesi için üretilen 600 bin maske, düzenlenen bir program ile teslim edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesine 600 bin maske

Yeni tip korona virüs önlemleri için Malatya Büyükşehir Belediyesi için üretilen 600 bin maske, düzenlenen bir program ile teslim edildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MilMay Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Tanrıverdi ve 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Vahap Erdem katıldı.
Tekstil Firması Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıverdi, Büyükşehir Belediyesine destek olmak amacıyla maske üretimine başladıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın talebi doğrultusunda Büyükşehir Belediyemizin maske ihtiyacının karşılanması amacıyla çalışmalarımıza başladık. Başlatmış olduğumuz çalışmalar kapsamında üç gün içerisinde 650 bin maske üretimi gerçekleştirdik. Şu ana kadar üretimini gerçekleştirip, paketlemiş olduğumuz 600 bin maskeyi bugün Büyükşehir Belediyemize teslim ediyoruz. Ayrıca Sayın Başkanımızın isteğiyle üretmiş olduğumuz maskelerimizden Valiliğimize de teslim ettik. Üretim çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki hafta itibariyle üretimimizi 1 milyon 500 bine tamamlayacağız. Başkanımızı bu konuda rahatlatmak istiyoruz. Sayın Başkanımıza Malatya için yapmış olduğu çalışmalardan dolayı da teşekkür ediyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın rahat ve huzuru için her türlü tedbiri vatandaşlarımızın lehine bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Malatya’nın maske üretimi ile ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ile yapmış olduğumuz görüşme sonrasında Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alarak Organize Sanayi Bölgesinde Tekstil fabrikalarımızın yetkilileri ile yaptığımız görüşme sonrasında 15 fabrikamızda maske üretimine başlandı. Bu fabrikalarımızın Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış toplam 400 üretim merkezinde şu anda Türkiye ve yurt dışı için günlük toplam 10 milyon maske üretilmekte. Bu da Malatya’nın Türkiye’de lojistik anlamda maske üretiminde merkez olduğunun en temel göstergesidir. Ayrıca iki fabrikamız MilMay ve Baykanlar Tekstil Malatya’nın ve bölgesinin ihtiyaç duyduğu maske üretimini sağlamak amacıyla büyük bir gayret ve çaba içerisine girdiler. Bu iki tekstil fabrikamıza kumaş göndererek üretime başladık. Bugüne kadar üretimi gerçekleştirilen yaklaşık 7 milyon ki bu üretim 10 milyona tamamlanacaktır. Bu maskeler Büyükşehir Belediyesi için üretilmiştir. Malatya için üretimi gerçekleştirilen bu maskelerimizi Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarına, Meslek Odalarına, İlçelerde Kaymakamlıklara ve Belediyelere maske konusunda destek oluyoruz. Ayrıca MASKİ Genel Müdürlüğü personelleri tarafından Malatya’da ev ev maske dağıtımı yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, program sonunda programa katılan basın mensuplarına maske dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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