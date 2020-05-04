Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarda Malatya’da uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.



Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarda, av tüfeği ile kasten yaralama olayı ile ilgili olarak S. S. Ç (16) isimli zanlı, bir adet av tüfeği ile birlikte olay yerinde yakalandı. S.S.Ç, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Bu arada, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan diğer çalışmalarda ise, 19.69 gram narkotik madde, 4 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 6136 kanun kapsamında 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 3 zanlının gözaltına alındığı ve tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi.

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