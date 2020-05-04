Malatya'da 1 mezra karantinaya alındı (2)

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<br>1 MEVKİDE KARANTİNA SONA ERDİ<br>Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Aşağıulupınar Mahallesi'nin Sarılar mevkiinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 20 günlük karantina sona erdi. Darende'ye bağlı Aşağıulupınar Mahallesi'nin Sarılar mevkiinde koronavirüs vakası görülmesi üzerine 14 Nisan günü, 20 gün süreyle karantinaya alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu Sarılar mevkiinde karantina, bugün sona erdi.<br>Malatya Valiliği'nce yapılan açıklamada "Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesine bağlı 8 hane 45 nüfusa sahip Sarılar mevkiinde koronavirüs salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 Nisan 2020 tarihinde alınan karantina kararının, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekiplerince yapılan sağlık taraması neticesinde Sarılar Mevkiinde yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 04 Mayıs 2020 tarihi saat 21.00 itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-04 23:26:56<br>

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