Kısıtlamanın kalkmasının ardından şehre giriş çıkışlar başladı

Korona virüs(Covid19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlarda kısıtlama yapılan Malatya’da sınırlandırma 7 ille birlikte gece yarısı itibariyle sona erdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan şehirlerarası girişçıkış sınırlandırması 7 ilde bu akşam sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıkladığı kararlar doğrultusunda açıklanan 7 ilden biri olan Malatya’da da şehrin giriş çıkışlarındaki uygulama noktalarında araçların geçişlerine izin verilmeye başlanıldı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeyle birlikte saat 24.00 itibariyle MalatyaElazığ, MalatyaKayseriMalatyaAdıyaman ve MalatyaSivas karayollarından gelen araçların şehre girişleri serbest olurken yine aynı şekilde araçların çıkışları başladı.

MalatyaKayseri Karayolu üzerinde Darende ilçesi girişinde daha önceden kurulan uygulama noktasında fazla yoğunluk yaşanmıyor. MalatyaElazığ karayolu üzerinden de araçların geçişleri başlarken, Çiftlik Mahallesi mevkiindeki emniyet uygulama noktasında durdurulan araçlarda bulunanların sağlık görevlileri tarafından ateşleri kontrol ediliyor.

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