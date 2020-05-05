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Seyahat kısıtlamasının sona erdiği Malatya'da şehre giriş-çıkışlar başladı

DHA

Seyahat kısıtlamasının sona erdiği Malatya'da şehre giriş-çıkışlar başladı

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle kente giriş-çıkışlar başladı.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı aralarında Malatya'nın da bulunduğu büyükşehir statüsünde bulunan 7 ilde bu gece saat 00.00'da giriş-çıkış kısıtlaması uygulaması sona erdi. Kentin doğu, batı, güney ve kuzey girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarına gelen araçlar kısıtlama kalksa da durduruldu. Ateşleri ölçülen sürücüler ve yolcuların kimlik sorgusu yapıldı, maske takmayanlara da uyarılarda bulunuldu. Seyahat eden araçlar kısıtlamanın kalkmasıyla gideceği kente gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-05 01:59:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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