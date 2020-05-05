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Malatya’dan 1 ay sonra ilk kez minibüs seferi yapıldı Malatya'dan komşu illere minibüs seferleri başladı

İHA

Malatya’dan 1 ay sonra ilk kez minibüs seferi yapıldı Malatya'dan komşu illere minibüs seferleri başladı

Korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 1 ay önce giriş çıkışların kapatıldığı büyükşehirler arasında yer alan Malatya’da, dün yayımlanan genelge ile bu kısıtlama sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasının ardından Malatya’dan çevre illere yeniden minibüs seferleri de başladı.
Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında 4 Nisan itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta giriş çıkışlar kısıtlanmış ve seyahat izni belgesi olmayanların şehirlere girişlerine izin verilmemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme sürecinin ilk etabında 7 büyükşehir ile birlikte Malatya’da da şehre giriş çıkış kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından Malatya’dan Adıyaman, Elazığ, Sivas başta olmak üzere kısıtlama bulunmayan illere minibüs ve otobüs seferleri yeniden başladı. İlçeler Terminalinde kısıtlamanın kalkması ile hareketlilik az da olsa başlarken, MalatyaAdıyaman arasındaki minibüs seferleri bugün itibariyle başladı. Karşılıklı seferlerin yapıldığı seferlerde ücretin ise 30 TL olduğu belirtildi. Firma yetkilileri eski fiyattan taşımacılığa devam ettiklerini belirtirken, seferlerde korona virüse karşı alınan tedbirlerin de devam ettiği ifade edildi.
Malatya’dan bir diğer komşu il olan Elazığ’a seferlerde başlarken, minibüslerde tüm hijyen önlemlerinin alındığı açıklandı. Kısıtlamanın kalkması ile bazı vatandaşların Malatya'dan Elazığ'a gittiği görülürken, virüs ile birlikte yolcu kapasitelerinin ciddi oranda düştüğünü belirten minibüs şoförleri 12 ay daha yolcu kapasitesinin düşük olabileceğini dile getirdi. 20 TL olan MalatyaElazığ minibüs ücretlerinin değişmediği, minibüslerin tam kapasite olarak yarından itibaren seferlere de başlanılacağı belirtildi.
Öte yandan Malatya’dan Bingöl, Sivas, Erzurum ve diğer illere de talep olması halinde seferlerin peyderpey açılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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