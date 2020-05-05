Malatya’da bir mahallede karantina kaldırılıyor

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Malatya’da Covit19 salgını nedeniyle 37 gün önce karantina altına alınan Darende ilçesi Ilıca Mahallesi'ne giriş çıkışlar serbest bırakılacak.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Darende ilçesi Ilıca Mahallesinde korona virüs (Covit19) salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 29 Mart 2020 tarihinde alınan karantina kararının, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekiplerince yapılan sağlık taraması neticesinde yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 5 Mayıs 2020 tarihi saat:21:00 itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Ilıca Mahallesi'ne giriş ve çıkışlar 37 gün sonra bugün saat 21.00’dan itibaren serbest bırakılacak.

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