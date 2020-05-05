<br>MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde, koronavirüs vakası görülmesi üzerine başlatılan karantina uygulaması, 37'nci günde sona eriyor. Giriş-çıkışların yasak olduğu mahallede, hayat saat 21.00'den itibaren normale dönecek.<br>Doğanşehir ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 29 Mart günü karantinaya alındı. Giriş-çıkışların yasaklandığı mahalledeki karantina uygulaması bugün saat 21.00'de sonlandırılacak.<br>VALİLİK DUYURDU<br>Malatya Valiliği, yaptığı açıklamayla mahallede yapılan sağlık taraması sonunda şüpheli vakaya rastlanmadığını, bu nedenle karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Darende ilçesi Ilıca Mahallesi'nde koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 29 Mart 2020 tarihinde alınan karantina kararının, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekiplerince yapılan sağlık taraması neticesinde yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 5 Mayıs 2020 tarihi, saat 21.00 itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-05 16:39:24<br>
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