Yeşilyurt’ta Meyve Kurutma ve Kükürtleme Tesisi kurulacak Başkan Çınar, Milletvekili Tüfenkci’ye serayı gezdirdi

Malatya Yeşilyurt Belediyesi, seradan sonra bu kez de Meyve Kurutma ve Kükürtleme Tesisi kuracak.

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşil Gıda Seracılık alanında ağırladığı AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci’ye tarımsal hizmetlerin yanı sıra yerli tohumlardan üretilen doğal ürünler hakkında detaylı bilgiler aktardı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yaptığı açıklamada, Yeşilyurt’u tarımsal hizmetlerde marka ve örnek ilçe hüviyetine ulaştırmayı hedeflediklerini ifade ederek, “AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekilimiz Sayın Bülent Tüfenkci’yi Yeşil Gıda Seracılık alanında ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Yeni dönemde tarımsal hizmetlere söz verdiğimiz gibi gereken özeni ve hassasiyeti göstermekteyiz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduktan sonra verimli topraklara ve çalışkan insanlara sahip ilçemizin bu zenginliklerini doğru ve akıllı yatırımlarla ön plana çıkartıp, sofralarımızdaki doğal ve sağlıklı ürünlerin sayısını artırma anlamında gereken çabayı göstermekteyiz. Yeşil Gıda Seracılık alanımızın dışında ilçemizin farklı bölgelerinde oluşturduğumuz üretim alanında farklı sebze ve meyve türlerinin yanı sıra bakliyat üretimlerine de hız verdik. Yeşil Gıda Seracılık alanımızda yerli tohumlardan yetiştirdiğimiz 100 bine yakın sebze fidesini çiftçilerimizle buluşturduk. Bu fidelerin toprakla buluşması ilerleyen zaman zarfında daha fazla doğal ve sağlıklı ürünler tüketmemizi sağlayacaktır. Çiftçilerimizin ürettikleri doğal ürünleri, kendileri için oluşturmuş olduğumuz pazar alanları ve Yeşil Gıda Marketlerimizde satışını yapmak içinde gerekli ön hazırlıklara başladık. İnşallah ürünlerin hasadı ile birlikte buralarda kendilerine yer vereceğiz ve fidelerden elde ettikleri ürünleri halkımızla buluşturacağız. İlçemizin tarımsal zenginliklerini doğru yatırımlarla gün yüzüne çıkarmak adına elimizden geleni yapıyoruz” dedi.



“Yeşil gıda seracılık alanımızı uygulama alanı olarak ta değerlendiriyoruz”

Yeşil Gıda Seracılık alanını uygulama ve inceleme alanı olarak ta değerlendirdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, "Birçok çeşitli ürünün toprağa, iklime ve bölgeye uyup sağlayıp sağlamadığını burada yapılan teknik incelemeler neticesinde belirliyoruz. Alanında deneyimli ekiplerimizin gözetiminde sebze ve meyve çeşitlerinin gerekli teknik analizleri yapılıyor. Buradaki alana ekimini yaptığımız topraksız çileklerimizin hasadını yaptık, bayrama kadar da domates, salatalık ve biberlerimizi toplamaya başlayacağız. Ürettiğimiz ürünleri öncelikle Yeşil Gıda Marketimiz başta olmak üzere kendi tesislerimiz ve yemek fabrikamızda değerlendiriyoruz. Burada üretilen sebzelerden yapılan kurutmalıkları ise Şahnahan’da kuracağımız Meyve Kurutma ve Kükürtleme tesisimizde yapacağımız işlemlerden sonra Yöresel Ürünler Çarşımız aracılığıyla halkımızla buluşturacağız. Tek gayemiz, tarımsal hizmetlerde farklı bir vizyon yakalayarak, bu alanda da farkındalık oluşturmaktır. Tarımsal hizmetlerimizi geliştirip farklı alanlarda ki yatırımlarla büyüteceğiz” şeklinde konuştu.



"Başkanımızı yöresel ürünlere ve tarıma verdiği destekten dolayı tebrik ederim”

Tarımsal hizmetlere verilen önemden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik eden AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci ise “Yeşilyurt Belediyemiz tarafından tarımsal hizmetlere örnek gösterilecek sera alanında incelemelerde bulunduk, ürünler hakkında Belediye Başkanımızdan gerekli bilgileri aldık, kendilerini bu anlamda tebrik ediyorum. Belediye Başkanımızın Kadim Yeşilyurt’umuzun yöresel ürünlerini, Lezzet Vadisi ile diğer bazı yatırımlarla ön plana çıkartmak adına ciddi gayretleri var. Sera alanında üretilen sebze ve meyvelerimizin gerek vatandaşlarımızla gerekse de yurt içi ve yurt dışından gelenlerle buluşması ayrı bir güzelliktir. Yeşilyurt yöresel ürünleriyle ülke çapında adından söz ettirecek bir yapıya sahiptir, bizlerde bu zenginliklerin daha fazla ön plana çıkması için elimizden gelen desteği veriyoruz” dedi.

Kadim Yeşilyurt’un meyvecilik ve sebzecilik alanında ön planda olan çok güzel bir ilçe olduğuna dikkat çeken Tüfenkci, “Bir yandan sanayi alanında yatırımlar yapılırken tarımı da ihmal etmemek gerekiyor. Yeşilyurt Belediyemizin sera alanı kurması, yerli tohumlardan üretilen sebze ve meyveleri gerekli kontrollerin ardından halkımızla buluşturması, çiftçilerimize sebze fidelerini dağıtması, verimli topraklarda yetişen doğal ürünleri kendi marketlerinde halkımızla buluşturması, çiftçilerimizin alın terlerinin hakkını verebilecek bir yapı kurması ve kentimizi ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistlerin Yeşilyurt’a has ürünlerle buluşmasını sağlamaya yönelik hizmetlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tür hizmetlerin istihdama da ciddi katkıları olacaktır. Çünkü çiftçilerimiz ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığını gördüğü anda yeni arazilerde ekim ve dikim çalışmalarına hız vereceklerdir. Tarımsal hizmetlere verdiği önem ve destekten dolayı da Başkanımızı ve ekiplerini kutluyorum, iyi çalışmalar diliyorum” diye konuştu.

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