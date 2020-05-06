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Başkan Güder’den berberlere maske desteği Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Güder: “20 bin aileye nakdi yardım, 7 bin koli gıda paketi dağıttık”

İHA

Başkan Güder’den berberlere maske desteği Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Güder: “20 bin aileye nakdi yardım, 7 bin koli gıda paketi dağıttık”

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Berberler ve Kuaförler Odasını ziyaret ederek, esnaflara dağıtılmak üzere odaya maske teslim etti.
Covid 19 tedbirleri kapsamında kapatılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması sonrasında 11 Mayıs Pazartesi günü iş yerlerini açmaya hazırlanan esnafa Battalgazi Belediye Osman Güder tarafından maske desteği geldi. Berberler ve Kuaförler Odasını ziyaret eden Başkan Güder, berber ve kuaförlere dağıtılmak üzere maskeleri odaya teslim etti. Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ile istişarelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Dünyanın yaşadığı pandemiyi, Türkiye dolayısıyla Malatya’da yaşamış oldu. Bu salgından en fazla etkilenen kesimlerden bir tanesi de berberler ve kuaförler oldu. İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla takriben 2 aydır bu işle iştigal eden esnafımız dükkanlarını, ekmek teknelerini kapatmak zorunda kaldılar. Bu iş ile iştigal eden esnaf kardeşlerimiz gündelik olarak gelirlerini temin ediyorlar. Çalışmadıkları gün gelirleri olmuyor. En fazla bu esnaflarımız sıkıntı yaşadı. Kendileriyle süreç içerisinde zaman zaman görüştük. Esnafımızın ihtiyaçlarını gerek hükümetimiz olsun gerek Büyükşehirimiz olsun gerek biz Battalgazi Belediyesi olsun karşılamaya çalıştık. Tabi taşıma su ile değirmenin dönmesi çok kolay olmasa gerek. Şükürler olsun ki Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de 11 Mayıs’tan itibaren berber ve kuaförlerimiz iş yerlerini açacaklar” ifadelerini kullandı.
Berber ve kuaförlerin iş yerlerini açtıktan sonra da gerekli talimatlara uymalarını arzu ettiklerine dikkat çeken Başkan Güder, “Çünkü bir çok insanın buluştuğu ortak nokta olmaları hesabiyle arkadaşlarımızın daha fazla hijyen kurallarına uymaları gerekmektedir. Bu yönüyle inşallah şuan başkanımızla yaptığımız ve yapacağımız görüşmelerde hassasiyetle dükkanını açan esnafımızın gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Basından gördüğümüz kadarıyla Kırıkkale’de hayatın normale dönmesi açısından yapılan serbestlikte orda vaka sayısının arttığını okuduk. Bu durum inşallah Malatya’mızda yaşanmaz. Biz gerekli hassasiyetleri gösterir isek inanıyorum ki daha sonra ek tedbirlerin alınmasına gerek kalmayacaktır. Biz şuan başkanımı ziyaret ederken karınca kararınca da olsa her iş yerine maske verilmek üzere Battalgazi Belediyesi olarak maskelerimizi Başkanımıza teslim edeceğiz” dedi.
Battalgazi bölgesindeki tüm kuaför ve berber dükkanlarını Belediye ekipleri tarafından dezenfekte edileceğini belirten Güder: “Hijyeni sağlama adına Battalgazi belediyesi olarak inşallah pazartesi günü en erken sürede berber ve kuaför esnafımızın iş yerini dezenfekte edip hijyen bir şekilde onlara teslim etmek istiyoruz. Önemli olan bu hijyenin devamını sağlamak. Siz her ne kadar dezenfekte ederseniz edin, hijyen kuralları, tedbirleri uygulanmadığı müddetçe arkadaşlar enfeksiyonla karşı karşıya kalacaklar. Bu yönüyle özellikle esnaflarımız dezenfekte ederek müşterilerini almaları gerekiyor. İşleri bittikten sonra da aynı titizlikle gerekli hijyen yapıldıktan sonra uğurlanmalarını istiyoruz. Pazartesi günü inşallah hem ilaçlamayı başlatacağız hem de bizde berber arkadaşlarımızı gezip bu konuda onların duyarlı olmasını sağlamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.
"20 bin aileye nakdi yardım, 7 bin koli gıda paketi dağıttık”
Salgından tüm kesimlerin etkilendiğinin altını çizen Başkan Güder, “Battalgazi bölgesinde yaklaşık 20 bin aileye nakdi, sosyal vefa destek grubu olarak belediyemizin de içerisinde olduğu hükümetimiz de desteklediği, 20 binin üzerinde aileye nakdi yardımlarımızı yaptık, gerçekleştirdik. Diğer tarafta gıda yardımları, özellikle insanların yemeye içmeye ihtiyaç duyduğu bu dönemde ihtiyaçlarını da karşılamak üzere şuana kadar 67 bin civarında vatandaşımız gıda paketi konusunda yardımlar ulaştırılmış oldu” ifadelerini kullandı.
Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş da Battalgazi Belediyesinin verdiği desteğe teşekkür ederek, “Bilindiği üzere dünyada olan bir virüsten dolayı Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da 21 Mart’tan itibaren erkek berberleri bayan kuaförü ve güzellik merkezleri kapatılmıştı. Dükkanlarımızın açılacak olması bizleri çok sevindirdi. 11 Mayıs’ta tekrar iş yerlerimiz açılacak. Bu süre içerisinde Battalgazi bölgesinde yoğun olan esnaflarımız var. Bu süreçte mağdur olan esnaflarımıza her konuda desteğini hiç esirgemeyen çok değerli Belediye Başkanımız Osman Güder’e camiam adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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