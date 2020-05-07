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Uzmanlardan açıklanan sınav takviminin fırsata dönüşmesi için öneriler

İHA

Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihlerinin açıklanması ile öğrencilerde heyecan başlarken, uzmanlar öğrencilerin kriz gibi görünen bu durumu fırsata çevirmeleri için önemli önerilerde bulundu.

Uzmanlardan açıklanan sınav takviminin fırsata dönüşmesi için öneriler

Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihlerinin açıklanması ile öğrencilerde heyecan başlarken, uzmanlar öğrencilerin kriz gibi görünen bu durumu fırsata çevirmeleri için önemli önerilerde bulundu.
Eğitim Uzmanı Malatya Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, yeni tip korona virüs (Covid 19) pandemisi sebebiyle ertelenen ve geçtiğimiz günlerde tarihleri açıklanan LGS ve YKS sınav tarihlerini değerlendirdi. Liselere Giriş Sınavı'nın (LGS) 7 Haziran’dan 20 Haziran’a ertelenmesi ile ilgili tartışmaları hatırlatarak kriz gibi görülen durumun fırsata çevrilmesi için öğrencilere tavsiyelerde bulunan Mercan, "Öğrencilerin kriz gibi görünen bu durumu fırsata çevirmeleri gerektiğini ifade ediyorum. Kalan zamanı en iyi şekilde değerlendirmek sizin elinizde. Kalan konularınızı tekrardan gözden geçirip planınızı yeni tarihe göre revize edin. Hem yeni öğrendiğiniz konuları pekiştirmek hem de tamamladığınız konuları unutmamak için mutlaka soru çözümlerine zaman ayırın. Günlük rutinlerinizi tekrardan düzenleyin, sınav süresindeki 14 günlük artış daha fazla konu tekrarı yapmak ve deneme çözmek için büyük bir avantaj’’ şeklinde konuştu. Bir kısım öğrenci sınavın ertelenmesini olumlu bulurken bir kısmının bu durumdan mutsuz olduğunu belirten Dr. Özcan Mercan, “Tarihin ileri atılması öğrencilerde asla bir motivasyon kaybı oluşturmamalıdır. Öğrenciler bilsin ki bir değişiklik varsa bu herkes için geçerli bir durumdur yani şartlar eşittir. Öğrencilerimiz şu an yalnızca sınava odaklanmalı ve bir an önce eksiklerini tamamlamalıdır” dedi.
Bu yıl LGS sınavında yalnızca ilk dönem işlenen konulardan soru çıkacak olmasının da sınava girecek yaklaşık 1 milyon 800 bin öğrenci için avantaj oluşturacağına dikkat çeken Mercan, öğrencilerin özellikle okul kitapları, EBA soruları ve yayınlanan örnek soruları kaynak olarak dikkate almalarını, ekurs Youtube kanalından da takıldıkları konuya ilişkin ayrıntılı ders anlatım videolarını dinlenmelerini ve kalan süreçte tekrar deneme telafi üçlemesiyle tüm eksiklerini kapatmalarını önerdi.

Sınavda sosyal mesafe kuralı gözetilecek
Öğrencileri sınav salonuna sosyal mesafe kuralı gözetilerek yerleştirileceklerini söyleyen Mercan, Mercan Kolejlerinin tüm kampüslerinin hem fiziksel şartlar hem de dezenfeksiyon kuralları gözetilerek sınava hazır olduğunu ayrıca sınav sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını ve bu zor süreçte tüm öğrencilere destek olmak amacıyla Mercan Kolejinin tüm kampüslerinin rehberlik birimlerinin öğrencilere tercih danışmanlığı yapacağını kaydetti.

Değişiklikler öğrencilerin lehinde
Eğitim Uzman Mercan, 25 ve 26 Temmuz'a ertelenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin salgının önemli ölçüde kontrol altına alınmasının ardından yeniden güncellenerek 2728 Haziran'a alınmasını da değerlendirerek, yapılan değişikliklerin öğrencilerin lehine olduğunu kaydetti. YÖK’ün, “Bu yılki sınav, avantajlı sınav olarak formüle edildi” açıklamasının son derece doğru olduğuna da vurgu yapan Mercan, YÖK’ün bu süreçte öğrencilerde mağduriyet oluşturmamak adına büyük bir çaba sarf ettiğini söyledi. Mercan, “Sadece bu yıla özgü Temel Yeterlilik Testi'nde geçen yıl verilen 135 dakikalık süreye, 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldı. Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı 170'e çekildi. Bu kararla geçen yıl ki verilere göre 112 ila 195 bin ilave aday öğrencinin lisans programlarına yerleşebileceği tahmin ediliyor” şeklinde konuştu. Dr. Özcan Mercan, ”Ayrıca öğrenciler, sınavda lise son sınıfın ikinci dönemindeki derslerin tamamından muaf tutularak, geçen yıllara nazaran daha az konudan sorumlu olacak barajın düşürülmesi ve konuların azaltılması rahatlatıcı oldu, düzenli çalışma ve kalan sürenin en verimli şekilde değerlendirilmesi ile öğrencilerimiz, süreci bir fırsata çevirebilecek duruma gelebilirler” ifadelerini kullandı.
Dr. Mercan, öğrencilerin özellikle okul kitapları, EBA soruları ve yayınlanan örnek soruları kaynak olarak dikkate almalarını, Mercan ekurs Youtube kanalından da takıldıkları konuya ilişkin ayrıntılı ders anlatım videolarını dinlenmelerini ve kalan süreçte tekrar deneme telafi üçlemesiyle tüm eksiklerini kapatmalarını önerdi.
Mercan Koleji Kampüslerini de sınav merkezi olarak kullanacaklarını söyleyen Dr. Özcan Mercan, sınav için gerekli dezenfeksiyon çalışmalarını şimdiden yapmaya başladıklarını ayrıca tüm Mercan Koleji kampüslerinin rehberlik koordinatörlükleri aracılığıyla öğrencilere bu zor süreçte destek sağlaması için ücretsiz danışmanlık hizmeti sunduklarını sözlerine ekledi.

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