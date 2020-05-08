Çalınan para polisin 48 saatlik kamera görüntüsünü izleyerek bulundu

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Malatya’da, kamyonet içerisinde bulunan 3 bin 200 TL, polisin 48 saatlik kamera görüntüsünü izlemesiyle bulundu.

Edinilen bilgiye göre E.K isimli şahıs, kullandığı kamyonet içerisinden 3 bin 200 TL paranın çalındığını polise bildirdi. Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 12 farklı işyerine ait 48 saatlik kamera görüntüsü izlenerek olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın kimliği tespit edildi. Şüpheli şahıs çalmış olduğu 3 bin 200 TL para ile birlikte yakalandı.

Çalınan para müştekiye teslim edildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldı.

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