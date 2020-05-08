Solunum sıkıntısı çeken hastaya ambulans helikopter

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Malatya’nın Darende ilçesinde solunum sıkıntısı çeken hasta ambulans helikopter ile Malatya’daki hastaneye ulaştırıldı.

Fatma Esas isimli yaşlı hasta solunum sıkıntısı çekince Darende Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu kritik olan yaşlı kadın için 112 hava ambulans helikopteri istendi.

İlçenin stadına inen ambulans helikopter ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen kadın yoğun bakıma alındı.

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