Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

<br>MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.<br>Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, bir miktar metamfetamin, yeşil reçeteye tabi 56 ilaç, 1 ruhsatsız tabanca, 3 mermi ve 1 şarjör ele geçirdi. 1 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-08 14:37:35<br>
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