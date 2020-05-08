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Kan bağışı kampanyasına İmam Hatip Okullarından destek

İHA

Covid19 salgını nedeniyle kan stoklarının kritik seviyenin altına düşmesinden dolayı Kızılay'ın acil kan bağışı çağrısı yapması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Kızılay ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği iş birliğiyle kan bağışı seferberliği başlattı.

Kan bağışı kampanyasına İmam Hatip Okullarından destek

Covid19 salgını nedeniyle kan stoklarının kritik seviyenin altına düşmesinden dolayı Kızılay'ın acil kan bağışı çağrısı yapması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Kızılay ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği iş birliğiyle kan bağışı seferberliği başlattı.
‘İyilik Kanımızda Var’ başlıklı kan bağışı kampanyasına, Malatya İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan İmam Hatip Okullarının öğretmen, veli, mezun ve gönüllüleri katıldı. Kan bağışında bulunarak kampanyaya destek olan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, kan vermeleriyle silgili yaptığı açıklamada, ” Kızılay’ın kan stoklarındaki azalmanın telafi edilmesi amacıyla Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin iş birliğiyle başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak İmam Hatip Ortaokullarımızın öğretmenleriyle, velileriyle ve tüm paydaşlarıyla Kızılay’a kan bağışında bulunacağız. Kan bağışı kampanyasının ilk gününde Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisemizin öğretmen ve velileri kan bağışında bulunacak. Hafta içerisinde ise diğer İmam Hatip Okullarımız kan bağışında bulunacaklar. Duyarlılıklarından dolayı okul yöneticilerine, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ederim. Kızılay tüm mazlum coğrafyalar için bir umut ışığıdır. Bu ışığın sönmemesi için bizler elimizden gelen bütün gayretleri sarf edeceğiz” dedi.
Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ise ”Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin başlatmış olduğu ‘İyilik Kanımızda Var’ kan bağışı kampanyasına katkılarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’ya ve ÖNDER İl Başkanı Abdurrahman Taşkesen’e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürü Behçet Bakır da, “Önümüzdeki hafta müdürlük olarak Malatya Kızılay Şubesi ile yapacağımız organizasyon ile her gün bir İmam Hatip Okulumuz kan bağışı kampanyasına katılarak Kızılaya destek verecektir” diye konuştu.
‘İyilik Kanımızda Var’ kan bağışı kampanyasının açılışına; İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Av. Umut Yalçın, Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu, ÖNDER Derneği İl Başkanı Abdurrahman Taşkesen, Din Öğretimi Şube Müdürü Behçet Bakır, Selahaddin Eyyubi AİHL idarecileri, öğretmenleri ve velileri katıldı

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