Bem-Bir-Sen'den Yetimler Kervanına yardım

Belediye Memurları Sendikası (BemBirSen) Malatya Şubesi tarafından yetimlere ulaştırılmak üzere Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine 75 Adet 150’şer TL market alış veriş çeki teslim etti.

Konuyla ilgili konuşan BemBirSen Malatya Şube Başkan Hüseyin Hanbay, ”Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ülkemizde ve Malatya’da da birçok aileler sıkıntı içerisindedir. BemBirSen Malatya Şubesi olarak bu zor süreç içerisinde ve Ramazan Ayının manevi atmosferine uygun bir şekilde ekonomik durumu iyi olmayan kardeşlerimize bir nebze de olsa yardımda bulunmak istedik. Katkı veren tüm üyelerimize teşekkür ederiz. Yapılacak olan yardımların hazır gıda kolisi içerisinde önceden belirlenmiş ürünleri vermek yerine, 75 Adet 150 TL market alış veriş çekivererek kardeşlerimizin ihtiyacı olan ürünleri almalarının daha doğru olacağı düşünülmüştür. Yapılan bu yardımların amacı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmektedir. Ayrıca Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin ilimizde tespit etmiş olduğu ihtiyaç sahibi yetim kardeşlerimize önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yardım yaptığımızdan dolayı BemBirSen sendikamız adına mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu yaşanan salgın biran önce sona erer ve tekrar arzu ettiğimiz ve özlediğimiz günlere döneriz. Bunun için de halkımızın alınan tedbirlere uyması büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İhsan Çolak da, “Bem Birsen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Hanbay ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bizler mutlu ettiler. Yetim ailelerimiz de mutlu olacaktır. Burada kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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