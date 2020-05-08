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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Güder yetim anneleri ile bir araya geldi

İHA

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ile birlikte Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek, yetim annelerinin gününü kutladı. Yetim anneleri ile bir araya gelen Başkan Güder ve Kaymakam Duran, annelere gül verip hediyeler takdim etti.

Güder yetim anneleri ile bir araya geldi

Malatya’nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ile birlikte Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek, yetim annelerinin gününü kutladı. Yetim anneleri ile bir araya gelen Başkan Güder ve Kaymakam Duran, annelere gül verip hediyeler takdim etti.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ziyarette yaptığı konuşmada, “Hepinizin ramazanını tebrik ediyorum. Rahmet mağfiret ve azaptan kurtuluşun yaşandığı bir ayı hep beraber yaşıyoruz. İnşallah bu ayın su yüzü hürmetine ülkemizin içinde bulunduğu bu sıkıntıyı da atlatırız. Önce depremi yaşadık, ardından korona virüs salgınını yaşadık. İnşallah rabbim bu ayın hürmetine o sıkıntıları o afetleri başımızdan def eylesin. Yetimler aslında bizim emanetlerimiz olmalı” ifadelerini kullandı.
Anneliğin kutsallığından bahseden Başkan Güder, “Anneler her zaman eli öpülesidir. Her zaman yüceltilmeyi, sevgiyi, saygıyı, hak eden annelerdir. Hiç kimse annenin yerini tutmuyor. Annenin yanına gittiğinde oğlu 70 yaşında da olsa anne onu her zaman korunması gereken biri olarak görüyor. Allah eksikliklerini vermesin, ömürlerini uzun eylesin. Sizin şahsınızda tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum. Sizlerin her daim yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum ve anneleri gününüzü kutluyorum” dedi.
Kaymakam Duran: “ 5 bin ailemize gıda dağıtımı gerçekleştirdik”
Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran da, “Anneler günü münasebetiyle bugün bir program organize edilmiş belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ekibine. Sizin şahsınızda bütün annelerin anneler gününü kutluyoruz. Yaşadığımız korona virüs sürecinde de Ramazan ayı münasebetiyle yaklaşık olarak 2 bin 500 ailemize ramazan harçlığı dağıttık. Yaklaşık 5 bin ailemize gıda dağıtımı gerçekleştirdik ve halen bu yardımlarımıza devam ediyoruz. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın göndermiş olduğu, virüsten dolayı bin’er liralık harçlıklar var. Zaten onları saymıyorum onların sayısı zaten ilçemizde 1520 bin civarına yaklaştı. Dolayısıyla bu ramazanda başta yetimlerin anneleri olarak sizlere, maddi açıdan sıkıntı içerisinde olan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Ziyaretten dolayı teşekkürlerini sunan Yetimler Kervanı Yardımlaşma Derneği Başkanı İhsan Çolak ise, “Ziyaretiniz bizleri çok sevindirdi. Türkiye’nin geçtiği bu zorlu süreçte birbirimizin yanında olması kadar kıymetli bir şey yoktur. Bu yüzden ben yetimler kervanı ailesi olarak size ayrıyeten teşekkür ediyorum. Battalgazi bölgesinde yaşayan ailelerimizin hemen hemen hepsine kıyafetlerini Sayın Başkanım ve ekibi ayarlamış oldular” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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