Malatya'da 750 kök kenevir ele geçirildi

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<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 750 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. <br>İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akçadağ'da uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 750 kök kenevir bitkisi ile 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-08 17:29:26<br>

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