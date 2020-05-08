Anneme Mektup yarışmasında dereceye girenlere ödül

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Anneme Mektup yarışmasında dereceye girenlere ödül

İHA

Anneme Mektup yarışmasında dereceye girenlere ödül

Malatya Büyükşehir Belediyesi, her yıl mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü dolayısıyla bir mektup yarışması düzenledi.
Anneme Mektup yarışmasında iki kategoride dereceye giren öğrencilere ödüllerini Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan takdim etti.
Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, daire başkanları, şube müdürleri, dereceye girenler ve aileleri katıldı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptığı konuşmada, “Annelerimizin anneler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Anneler gününü bir güne veya Mayısın ikinci haftasına sığdıramayız. Bir gün değil her gün annelerimizdir. Peygamber Efendimiz ‘Cennet annelerin ayakları altında diyor” Ya Resulullah iyi davranmaya en çok layık olan kimdir sorusuna Peygamber Efendimiz diyor ki, ‘Annendir annendir annendir sonra baban ve sonra yakından yakına akrabandır. Şairlerimiz çok güzel ifade ediyor. 'Ana başa taç imiş, her derde ilaç imiş, bir evlat pir olsa da anaya muhtaç imiş, ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz’ Gazi Mustafa Kemal Atatürk; “Hiçbir kadın yoktur ki Türk anası kadar vatanına, milletine bayrağına ailesine bağlı olsun, fedakar olsun” dedi.
Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımız tarafından iki kategori de Anneler Günü ile ilgili kompozisyon yarışması yapıldı. Birinci kategori de 15 yaş ve altı kategorisi ile 16 yaş ve üzeri kategorisi olmak üzere yarışmalar oldu. 15 yaş ve altı kategorisinde İkranur Taşkaya birinci, Utku Arda Özgün ikinci, Azra Güngör üçüncü oldular. 16 yaş ve üzeri kategorisinde, Fahri Atılgan birinci, Nesibe Aldemir ikinci, Beyzanur Yalanca üçüncülük elde ettiler. Herkesi tebrik ediyorum. Göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm katılımcıları ve velilerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Anneler gününün herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum ”ifadelerini kullandı.
Gürkan’ın konuşmasının ardından dereceye giren öğrenciler mektuplarını okudular. 15 yaş altı kategoride dereceye giren öğrenciler yazdıkları mektubu okurken anneleri duygu dolu anlar yaşadılar.
Daha sonra Başkan Gürkan tarafından dereceye giren öğrencilere ve annelerine hediyeleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma, Karayolu Trafik Haftasını kutladı
YEREL HABERLER Jandarma, Karayolu Trafik Haftasını kutladı
Malatya'da 750 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 750 kök kenevir ele geçirildi
Güder yetim anneleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Güder yetim anneleri ile bir araya geldi
Bem-Bir-Sen'den Yetimler Kervanına yardım
YEREL HABERLER Bem-Bir-Sen'den Yetimler Kervanına yardım
Güder’dan muhasebecilere maske
YEREL HABERLER Güder’dan muhasebecilere maske
Büyükşehir Belediyesi’nin maske dağıtımı sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nin maske dağıtımı sürüyor
Tarımda üretim artışı için durmak yok
YEREL HABERLER Tarımda üretim artışı için durmak yok
Vali Baruş’tan başarılı trafikçilere teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Vali Baruş’tan başarılı trafikçilere teşekkür belgesi
750 kök kaçak kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER 750 kök kaçak kenevir bitkisi ele geçirildi
Vali Aydın Baruş’tan Malatyalılara çağrı “Pazar günü sokak ve caddeleri yaşlılarımıza bırakalım”
YEREL HABERLER Vali Aydın Baruş’tan Malatyalılara çağrı “Pazar günü ...
Müdür Tatlı, ortaöğretim müdürleri ile telekonferans toplantısı yaptı
YEREL HABERLER Müdür Tatlı, ortaöğretim müdürleri ile telekonferans ...
Şahnahan Mahallesi’nin alt yapısı yenilendi
YEREL HABERLER Şahnahan Mahallesi’nin alt yapısı yenilendi
Kamyonetten para çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Kamyonetten para çalan hırsız yakalandı
Mera-yayla kiralamaları ihalesi ertelendi
YEREL HABERLER Mera-yayla kiralamaları ihalesi ertelendi
Avlanma yasağına uymayanlara gece baskını 8 kişiye idari işlem yapıldı
YEREL HABERLER Avlanma yasağına uymayanlara gece baskını 8 kişiye ...
Kan bağışı kampanyasına İmam Hatip Okullarından destek
YEREL HABERLER Kan bağışı kampanyasına İmam Hatip Okullarından ...
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Solunum sıkıntısı çeken hastaya ambulans helikopter
YEREL HABERLER Solunum sıkıntısı çeken hastaya ambulans helikopter
Çalınan para polisin 48 saatlik kamera görüntüsünü izleyerek bulundu
YEREL HABERLER Çalınan para polisin 48 saatlik kamera görüntüsünü ...
Başkan Çınar'dan Anneler Günü kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Çınar'dan Anneler Günü kutlaması
Kayısı-Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisi kurulacak
YEREL HABERLER Kayısı-Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisi kurulacak
Yeni Malatyaspor'da futbolculara ve kulüp çalışanlarına korona virüs testi yapıldı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da futbolculara ve kulüp ...
YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'dan online eğitim vurgusu
YEREL HABERLER YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'dan online ...
Denetim yapanlar da denetlendi
YEREL HABERLER Denetim yapanlar da denetlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X