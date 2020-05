Anneme Mektup yarışmasında dereceye girenlere ödül

Malatya Büyükşehir Belediyesi, her yıl mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü dolayısıyla bir mektup yarışması düzenledi.

Anneme Mektup yarışmasında iki kategoride dereceye giren öğrencilere ödüllerini Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan takdim etti.

Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, daire başkanları, şube müdürleri, dereceye girenler ve aileleri katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptığı konuşmada, “Annelerimizin anneler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Anneler gününü bir güne veya Mayısın ikinci haftasına sığdıramayız. Bir gün değil her gün annelerimizdir. Peygamber Efendimiz ‘Cennet annelerin ayakları altında diyor” Ya Resulullah iyi davranmaya en çok layık olan kimdir sorusuna Peygamber Efendimiz diyor ki, ‘Annendir annendir annendir sonra baban ve sonra yakından yakına akrabandır. Şairlerimiz çok güzel ifade ediyor. 'Ana başa taç imiş, her derde ilaç imiş, bir evlat pir olsa da anaya muhtaç imiş, ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz’ Gazi Mustafa Kemal Atatürk; “Hiçbir kadın yoktur ki Türk anası kadar vatanına, milletine bayrağına ailesine bağlı olsun, fedakar olsun” dedi.

Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımız tarafından iki kategori de Anneler Günü ile ilgili kompozisyon yarışması yapıldı. Birinci kategori de 15 yaş ve altı kategorisi ile 16 yaş ve üzeri kategorisi olmak üzere yarışmalar oldu. 15 yaş ve altı kategorisinde İkranur Taşkaya birinci, Utku Arda Özgün ikinci, Azra Güngör üçüncü oldular. 16 yaş ve üzeri kategorisinde, Fahri Atılgan birinci, Nesibe Aldemir ikinci, Beyzanur Yalanca üçüncülük elde ettiler. Herkesi tebrik ediyorum. Göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm katılımcıları ve velilerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Anneler gününün herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum ”ifadelerini kullandı.

Gürkan’ın konuşmasının ardından dereceye giren öğrenciler mektuplarını okudular. 15 yaş altı kategoride dereceye giren öğrenciler yazdıkları mektubu okurken anneleri duygu dolu anlar yaşadılar.

Daha sonra Başkan Gürkan tarafından dereceye giren öğrencilere ve annelerine hediyeleri takdim edildi.

