Malatya'da karantina süreleri dolan 278 kişi, memleketlerine uğurlandı

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<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)AZERBAYCAN ve Cezayir'den getirilerek yurda yerleştirilen 278 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine memleketlerine gönderildi.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle tahliye kararı alınan 278 Türk vatandaşı, 24 Nisan günü, özel uçakla Azerbaycan ve Cezayir'den Malatya'ya getirildi. Erhaç Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Battalgazi Yurdu'na yerleştirildi.<br>İhtiyaçları kamu kurumları tarafından karşılanan 278 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine bugün memleketlerine gönderildi.<br>Otobüsler ile yola çıkan vatandaşlar, karantina sürecinde kendilerine çok iyi bakıldığını belirterek, ilgililere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-09 12:38:38<br>

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