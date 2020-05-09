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Çınar berberlerin hijyen çalışmasını inceledi

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü kapılarını yeniden müşterilerine açacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında devam eden ilaçlama ve temizlik çalışmalarını yerinde takip ederek, esnaflara maske ve el dezenfektanı hediye etti.

Çınar berberlerin hijyen çalışmasını inceledi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü kapılarını yeniden müşterilerine açacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında devam eden ilaçlama ve temizlik çalışmalarını yerinde takip ederek, esnaflara maske ve el dezenfektanı hediye etti.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Malatya Berberler, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ile birlikte işyerlerinde devam eden dezenfektan çalışmalarını yerinde takip ederek, esnaflarla sohbet etti.
21 Mart’ta korona virüs önlemleri nedeniyle geçici olarak kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs’tan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacağını söyleyen Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, “Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve ekiplerine işyerlerinde yaptıkları bu dezenfektan çalışmalarından dolayı hem yönetim kurulum hem de tüm esnaflar adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt’taki işyerlerimiz tek tek ilaçlanıp, temizlenmektedir. Korona virüs salgını nedeniyle 50 gündür işyerlerinden uzak kalan esnaflarımız çok zor günler yaşadı. Bu salgının yeniden başlamaması için hepimizin çok dikkatli olması gerekmektedir. Salgının yeniden tekrarlanması halinde esnaflarımız bu işin altından kalkamaz. Esnaflarımızdan özellik ricamız; korona virüs henüz tam anlamıyla geçmedi, kurallara maksimum düzeyde uyalım, işyerlerimizi sık sık temizleyelim ve hijyene dikkat edelim” dedi.
“Esnaflarımıza gereken tüm desteği veriyoruz”
11 Mayıs’ta hizmetlerine yeniden başlayacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik dezenfektan çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Korona virüsle mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle 11 Mayıs’ta tekrardan açılacak. Yeşilyurt Belediyesi olarak alınan kararla birlikte hemen hareket geçerek esnaflarımızın steril ortamda vatandaşlarımıza hizmet verebilmesi adına işyerlerimizi tek tek dezenfekte edip, uyulması gereken kurallar hakkında esnaflarımıza bilgiler paylaşıyoruz. Pazartesi gününe kadar inşallah bölgemizdeki bütün salonları temizleyerek hazır duruma getireceğiz. Korona virüs salgını nedeniyle 50 gündür kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonlarımızın sahipleri gerçekten zor günlerden geçtiler. Tabii ki bu dönemi sabırla atlatıp, tedbirlerimizi en iyi şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Esnaflarımızın her daim yanlarında olduk, bu süreçte de desteklerimiz devam edecektir. 11 Mayıs’ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan işyerlerimizi baştan aşağıya steril ediyoruz, ekiplerimiz özveriyle çalışıyorlar. Esnaflarımızın temiz ve güzel şartlarda hizmet vermesi, vatandaşlarımızın da gönül rahatlığıyla işyerlerine gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Esnaflarımızın da sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uyulmasını hatırlatan bilgilendirme yazılarını yerleştirerek gerekli düzenlemeleri yapmaları bu açıdan önemlidir” ifadelerini kullandı.
Esnafların ve vatandaşların, hijyen ve kurallara uymaları koşulunda bu süreci en iyi şekilde hep birlikte atlatılacağına inandığını vurgulayan Başkan Çınar, “Alınan tüm tedbirler ve kararlar bizim sağlığımız için lütfen kurallara uyalım. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk günden itibaren belediye olarak mümkün mertebe yapılabilecek her türlü çalışmayı ivedilikle yaptık. Normalleşme sürecinde de üstümüze düşen vazifeleri eksiksiz yerine getireceğiz. Normalleşme sürecinde açılacak her alana belediye olarak dezenfekte ve temizlik çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Amacımız; korona virüsün yayılımını durdurmak ve engellemektir. Bu vesileyle halkımızdan ve esnaflarımızdan rica ediyoruz; korona virüs tam anlamıyla sona ermedi, tedbirlerimizi en iyi şekilde uygulamaya aynı kararlılık ve ciddiyetle devam edelim, lütfen rehavete girmeyelim. Esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediyesi’ne desteklerinden ötürü teşekkür eden esnaflar ise, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyarak hizmet vereceklerini belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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