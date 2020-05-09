Anneler Günü çiçeğini jandarma ulaştırdı

Bir kadın annesine çiçek göndermek istedi. Ancak annenin kırsal mahallede yaşaması nedeniyle kargo gitmeyince, jandarmadan yardım talep edildi ve jandarma çiçeği ve çikolatayı anneye yağmurlu bir günde ulaştırdı.

Diyarbakır’da ikamet edin Nur Soysal isimli kadın, Malatya’nın kırsal mahallesinde yaşayan annesi Emine Sevim Güzel’e aldığı Anneler Günü hediyesini jandarma vasıtasıyla ulaştırdı.

Nur Soysal, Malatya’nın Kale ilçesi Darıpınar kırsal mahallesinde ikamet eden annesi Sevim Güzel için Anneler Günü nedeniyle internet üzerinden çiçek hediyesi sipariş etti. Aldığı çiçeğin annesine kırsal mahallede oturması nedeniyle ulaşamayacağını öğrenen Nur Soysal, jandarmadan yardım istedi.

Jandarma ise kargodan çiçek ve çikolatayı alarak, havanın yağmurlu olmasına rağmen Emine Sevim Güzel için Anneler Günü hediyesini ulaştırdı.

Jandarmanın aracılık ederek çiçek ve çikolata ulaştırmasından memnun olan anne rağmen Emine Sevim Güzel, “Hakkınızı helal edin, yoruldunuz. Çok teşekkür ederim. Allah sizi kaza beladan korusun” dedi.

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