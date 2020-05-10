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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milletvekili Fendoğlu'ndan Anneler Günü kutlaması

İHA

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, yayımladığı mesajda annelerin geçmişin aktarıcısı geleceğin hazırlayıcısı olduğunu belirterek, "Servetiniz ana baba duası olsun" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Fendoğlu'ndan Anneler Günü kutlaması

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, yayımladığı mesajda annelerin geçmişin aktarıcısı geleceğin hazırlayıcısı olduğunu belirterek, "Servetiniz ana baba duası olsun" ifadelerini kullandı.
Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında anneliğin önemine temas eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “Sevgi, saygı, merhamet, sabır ve fedakarlık gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizi hatırladığımız, unutulmaz duyguların yaşandığı önemli bir gün içerisindeyiz. Kadim Türk Tarihi’nin ve Töresinin en önemli hazinesi ailedir. Aile toplumu ve milleti ayakta tutan yegane kuvvettir. Milli manevi değerlerin nesilden nesle aktarıldığı, milli ruh ve milli benliğin aşısının yapıldığı ilk ocak ailedir. Ailenin kilit taşı, koruyucusu ve aileyi aile yapan değer anadır. Anne koruyan, kollayan, kol kanat geren, evladının geleceği için kendini arka plana iten kişidir. Anne, kişiyi kendisinden daha iyi bilendir. Bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin hakkı asla ödenemez” ifadelerine yer verdi. Annenin ömür boyu baş tacı edilecek değer olduğuna dikkat çeken Fendoğlu, “Onları kırmayalım, incitmeyelim, üzmeyelim; çünkü haklarını ödememizin belki de imkansız olduğu en yüksek kıymet tabii ki annedir. Elleri öpülesi annelerimizi yılın bir gününde değil; hayatımızın her anında hatırlamamız gerekir. Üzerimizde ödenemez hakları bulunan, karşılıksız sevgi, fedakarlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz, yüreğindeki sevgisi, merhamet dolu yürekleri ile hayatımız boyunca bizlere yol gösterici olan, dünyanın en yüce görevini yerine getiren başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere, korona virüs ile mücadelede alınan tedbirler gereği evlerinden çıkamayan, ziyaret etme olanağı bulamadığımız anneler, sağlık ordusunda görev alan ve milletimizin istikbali için ailelerinden uzak kalan anneler ve tüm annelerimizin Anneler gününü kutluyor ve ellerinden öpüyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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