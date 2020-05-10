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Malatya’da 65 yaş üstü yaşlılar parklara akın etti Yaşlılar uzunca aradan sonra güneşli havanın tadını çıkardı

İHA

Malatya’da 65 yaş üstü yaşlılar parklara akın etti Yaşlılar uzunca aradan sonra güneşli havanın tadını çıkardı

Malatya’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar yaklaşık 2 ay sonra kendilerine tanınan 4 saatlik izin ile parklara akın ettiler. Yürüyüş yaparak verilen süreyi değerlendiren yaşlılar, güneşli havada park ve bahçelerde hasret giderdi.
Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında yaklaşık iki aydır evlerinden çıkmalarına izin verilmeyen 65 yaş ve üstü vatandaşlara normalleşme sürecinin ilk adımı olarak bugün 4 saat dışarı çıkma izni verildi. Saat 11.00’de başlayan serbestlik ile yaşlılar kendilerine yürüme mesafesinde yer alan park ve bahçelere akın ettiler. Güneşli havanın tadını çıkaran 65 yaş üstü vatandaşlar, kendilerine tanınan bu uygulamadan dolayı mutlu olduklarını söylediler. Uzunca bir aradan sonra ilk kez sokağa çıkmanın heyecanını yaşayan vatandaşlar, bolca yürüyüş yaptı. Kent merkezindeki parklarda sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen diğer yaş gruplarındaki vatandaşlar bu saatlerde fazla dışarı çıkmayarak 65 yaş üstü vatandaşların sosyal mesafe kuralları çerçevesinde rahatça dolaşmalarına fırsat verdi.
Parklarda birbirlerini gören yaşlılar, mesafe kuralları içerisinde uzunca aradan sonra sohbet etme imkanı da buldu. Kimi vatandaşlar evde sıkıldığını söylerken, kimisi ise alınan tedbirlerin kendi sağlıkları için olduğunu söyleyerek virüs tehdidi sona erene kadar evde kalacaklarını ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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